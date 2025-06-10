Ужгород объявил об уходе трех игроков

"Ужгород" попрощался с тремя футболистами. Команду покинули нападающий Иван Повхан, полузащитник Владимир Шаленик и защитник Иван Марюхнич.

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21-летний Повхан присоединился к закарпатскому клубу летом 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел четыре поединка.

18-летний Шаленик принял участие в двух матчах Второй лиги. 20-летний Марюхнич получил статус профессионала, пройдя путь с командой от "СХИ" до "Ужгорода". Сыграл в двух матчах.

"Ужгород" выразил благодарность игрокам за вклад в развитие клуба и пожелал им успехов на новом этапе.