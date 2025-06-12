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Экс-хавбек сборной Украины получил должность в клубе ПФЛ

Вторая лига

Василий Кардаш трудоустроился в ФК "Куликов-Белка"

Экс-хавбек сборной Украины получил должность в клубе ПФЛ

Фото: fckulykiv-bilka.com.ua

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Василий Кардаш назначен на пост спортивного директора ФК "Куликов-Белка", сообщает официальный сайт клуба.

В течение игровой карьеры 52-летний Кардаш выступал за команды "Карпаты" Львов, "Карпаты" Каменка-Бугская, "Скала" Стрый, "Маккаби" Хайфа Израиль, "Черноморец" Одесса, "Динамо" Киев, "Арсенал" Киев, "Закарпатье" Ужгород, ФК "Гореничи" Ирпень.

Привлекался в ряды молодежной (7 матчей) и национальной (14 матчей) сборных Украины.

После завершения карьеры футболиста он работал ассистентом главного тренера команд "Динамо-2" Киев, "Диназ" Вышгород. Входил в тренерский штаб молодежной и национальной сборных Украины.

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ФК "Куликов-Белка" завершил сезон 2024/25 во Второй лиге на четвертой строчке группы A, отставание от второго места составило два очка.

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Василий Кардаш ФК Куликов-Белка
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Источник:
Куликів-Білка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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