Вернулись три команды из Первой Лиги. Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26

Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26.

Закончились переходные матчи за повышение / сохранение в Первой Лиге и стали известны все участники турнира.

"Диназ Вышгород" и "Кремень" присоединились после вылета из Первой Лиги. "МФК Металлург" проиграл стыковой матч Первой Лиги.

Во Второй Лиге будут играть:

Колос-2

Скала 1911

Куликов-Белка

Полесье Житомир 2

Ужгород

ФК Ольховцы

Нива Тернополь 2

Ревера 1908

Реал Фарма

Локомотив Киев

Александрия 2

Горняк-Спорт

Тростянец

Чайка

Металлист 1925 2

Нива В

Ворскла 2

МФК Металлург

Диназ Вышгород

Кремень

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Даты проведения сезона и расписание матчей появятся позже.