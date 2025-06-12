Вторая лига
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Вернулись три команды из Первой Лиги. Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26
Они будут бороться за выход в Первую Лигу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26.
Закончились переходные матчи за повышение / сохранение в Первой Лиге и стали известны все участники турнира.
"Диназ Вышгород" и "Кремень" присоединились после вылета из Первой Лиги. "МФК Металлург" проиграл стыковой матч Первой Лиги.
Во Второй Лиге будут играть:
- Колос-2
- Скала 1911
- Куликов-Белка
- Полесье Житомир 2
- Ужгород
- ФК Ольховцы
- Нива Тернополь 2
- Ревера 1908
- Реал Фарма
- Локомотив Киев
- Александрия 2
- Горняк-Спорт
- Тростянец
- Чайка
- Металлист 1925 2
- Нива В
- Ворскла 2
- МФК Металлург
- Диназ Вышгород
- Кремень
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Даты проведения сезона и расписание матчей появятся позже.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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