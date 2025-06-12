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Вернулись три команды из Первой Лиги. Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26

Вторая лига

Они будут бороться за выход в Первую Лигу

Вернулись три команды из Первой Лиги. Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26.

Закончились переходные матчи за повышение / сохранение в Первой Лиге и стали известны все участники турнира.

"Диназ Вышгород" и "Кремень" присоединились после вылета из Первой Лиги. "МФК Металлург" проиграл стыковой матч Первой Лиги.

Во Второй Лиге будут играть:

  • Колос-2
  • Скала 1911
  • Куликов-Белка
  • Полесье Житомир 2
  • Ужгород
  • ФК Ольховцы
  • Нива Тернополь 2
  • Ревера 1908
  • Реал Фарма
  • Локомотив Киев
  • Александрия 2
  • Горняк-Спорт
  • Тростянец
  • Чайка
  • Металлист 1925 2
  • Нива В
  • Ворскла 2
  • МФК Металлург
  • Диназ Вышгород
  • Кремень

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Даты проведения сезона и расписание матчей появятся позже.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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