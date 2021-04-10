ВИДЕО, как игрок Таврии забил во Второй Лиге с центра поля
Третье по силе соревнование тоже может удивить
Таврія/Автор невідомий
В 16-м туре Второй Лиги "Балканы" принимали одного из лидеров группы B "Таврию". В конце матча преимущество гостей удвоил полузащитник гостей Евгений Билокинь, застав врасплох голкипера. Игрок протянул мяч и решил пробить с центра поля. Точно.
Як тобі таке, Радамель Фалькао?— ПФЛ України (@PFL_Ukraine) April 9, 2021
Наша #другаліга дочекалася голу з центру поля! Євгеній Білокінь із Таврії забиває в ворота зорянців!
Відео ФК "Балкани". pic.twitter.com/1CPhvVBxwX
Это был первый гол для Евгения в этом сезоне.
Сейчас "Таврия" занимает третье место в турнирной таблице группы B Второй Лиги. Симферопольцы уступают второму "Металлургу" два очка. В следующем туре именно эти две команды сойдутся в личном противостоянии.
Популярное сейчас
- Цыганков не сыграет с Днепром-1, Минай удерживает двух лидеров. Главные новости за 9 апреля
- Сакив: С пиаром Кухаревича был перебор. Во всем должна быть своя граница
- Дисквалифицирован арбитр, который взял автограф у Эрлинга Холанда
- Вторая лига. Нива, ты ли это? Винничане на равных играют с Диназом (0:0)
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году