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ВИДЕО, как игрок Таврии забил во Второй Лиге с центра поля

Вторая лига гр."В"
(3 голосов)

Третье по силе соревнование тоже может удивить

ВИДЕО, как игрок Таврии забил во Второй Лиге с центра поля

Таврія/Автор невідомий

Новина українською

В 16-м туре Второй Лиги "Балканы" принимали одного из лидеров группы B "Таврию". В конце матча преимущество гостей удвоил полузащитник гостей Евгений Билокинь, застав врасплох голкипера. Игрок протянул мяч и решил пробить с центра поля. Точно.

Это был первый гол для Евгения в этом сезоне.

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Сейчас "Таврия" занимает третье место в турнирной таблице группы B Второй Лиги. Симферопольцы уступают второму "Металлургу" два очка. В следующем туре именно эти две команды сойдутся в личном противостоянии.

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В статье: Евгений Белоконь Таврия (Симферополь)
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