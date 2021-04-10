ВИДЕО, как игрок Таврии забил во Второй Лиге с центра поля

В 16-м туре Второй Лиги "Балканы" принимали одного из лидеров группы B "Таврию". В конце матча преимущество гостей удвоил полузащитник гостей Евгений Билокинь, застав врасплох голкипера. Игрок протянул мяч и решил пробить с центра поля. Точно.

Як тобі таке, Радамель Фалькао?

Наша #другаліга дочекалася голу з центру поля! Євгеній Білокінь із Таврії забиває в ворота зорянців!

Відео ФК "Балкани". pic.twitter.com/1CPhvVBxwX — ПФЛ України (@PFL_Ukraine) April 9, 2021

Это был первый гол для Евгения в этом сезоне.

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Сейчас "Таврия" занимает третье место в турнирной таблице группы B Второй Лиги. Симферопольцы уступают второму "Металлургу" два очка. В следующем туре именно эти две команды сойдутся в личном противостоянии.