Клуб Второй Лиги посвятил свою победу принцу Филиппу
Неожиданное решение
Таврія/Автор невідомий
В рамках 16-го тура второй лиги "Таврия" в выездном поединке одолела "Балканы" со счетом 2:0. Симферопольская команда посвятила эту победу британскому принцу Филиппу, который умер в день игры, 9 апреля. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Отметим, что супруг королевы Англии Филипп Эдинбургский скончался в возрасте 99-ти лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.
Это вторая подряд победа от подопечных Олега Федорчука. 3 апреля они обыграли "Энергию" со счетом 3:1.
После 14-ти туров "Таврия" замыкает тройку лидеров группы В Второй Лиги, уступая первому "Металлу" восемью очками.
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