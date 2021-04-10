Клуб Второй Лиги посвятил свою победу принцу Филиппу

В рамках 16-го тура второй лиги "Таврия" в выездном поединке одолела "Балканы" со счетом 2:0. Симферопольская команда посвятила эту победу британскому принцу Филиппу, который умер в день игры, 9 апреля. Об этом сообщает официальный сайт команды.

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Отметим, что супруг королевы Англии Филипп Эдинбургский скончался в возрасте 99-ти лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.

Это вторая подряд победа от подопечных Олега Федорчука. 3 апреля они обыграли "Энергию" со счетом 3:1.

После 14-ти туров "Таврия" замыкает тройку лидеров группы В Второй Лиги, уступая первому "Металлу" восемью очками.