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Клуб Второй Лиги посвятил свою победу принцу Филиппу

Вторая лига гр."В"
(1 голосов)

Неожиданное решение

Клуб Второй Лиги посвятил свою победу принцу Филиппу

Таврія/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 16-го тура второй лиги "Таврия" в выездном поединке одолела "Балканы" со счетом 2:0. Симферопольская команда посвятила эту победу британскому принцу Филиппу, который умер в день игры, 9 апреля. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Читайте такжеВИДЕО, как игрок Таврии забил во Второй Лиге с центра поля

Отметим, что супруг королевы Англии Филипп Эдинбургский скончался в возрасте 99-ти лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.

Это вторая подряд победа от подопечных Олега Федорчука. 3 апреля они обыграли "Энергию" со счетом 3:1.

После 14-ти туров "Таврия" замыкает тройку лидеров группы В Второй Лиги, уступая первому "Металлу" восемью очками.

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В статье: Вторая лига Таврия (Симферополь)
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Источник:
Таврия

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Комментарии (1)
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fabo83
10.04.2021 в 11:21
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