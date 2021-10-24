ВИДЕО, как на матче Второй лиги болельщики напали на команду из-за поражения
Клубу не уйти от санкций КДК
Скриншот відо з каналу Сум
Поединок 15-го тура Второй лиги между "Сумами" и "Перемогой" был прерван перед самым завершением из-за драки. Почти до конца встречи счет был равным, но на 90-й минуте гости вышли вперед.
Это не понравилось местным болельщикам, и они побежали к тренерской скамье, чтобы, наверное, силой объяснить игрокам и наставникам клуба как нужно играть на поле. В ходе потасовки применялся газовый баллончик. Арбитр матча София Причина была вынуждена отправить команды в раздевалки, однако даже по дороге в подтрибунное помещения болельщики бросались на игроков.
Когда ситуация на поле нормализовалась, то "Перемога" забила еще и третий мяч. Больше инцидентов на стадионе "Альянс-Арена" в селе Байрак Сумской области не произошло.
Отметим, что на данный момент "Сумы" замыкают турнирную таблицу Второй лиги группы B с пятью очками в активе. На их счету в этом сезоне только одна победа - со счетом 3:0 против “Энергии”.
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