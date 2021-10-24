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ВИДЕО, как на матче Второй лиги болельщики напали на команду из-за поражения

Вторая лига гр."В"
(1 голосов)

Клубу не уйти от санкций КДК

ВИДЕО, как на матче Второй лиги болельщики напали на команду из-за поражения

Скриншот відо з каналу Сум

Новина українською

Поединок 15-го тура Второй лиги между "Сумами" и "Перемогой" был прерван перед самым завершением из-за драки. Почти до конца встречи счет был равным, но на 90-й минуте гости вышли вперед.

Это не понравилось местным болельщикам, и они побежали к тренерской скамье, чтобы, наверное, силой объяснить игрокам и наставникам клуба как нужно играть на поле. В ходе потасовки применялся газовый баллончик. Арбитр матча София Причина была вынуждена отправить команды в раздевалки, однако даже по дороге в подтрибунное помещения болельщики бросались на игроков.

Когда ситуация на поле нормализовалась, то "Перемога" забила еще и третий мяч. Больше инцидентов на стадионе "Альянс-Арена" в селе Байрак Сумской области не произошло.

Отметим, что на данный момент "Сумы" замыкают турнирную таблицу Второй лиги группы B с пятью очками в активе. На их счету в этом сезоне только одна победа - со счетом 3:0 против “Энергии”.

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В статье: Вторая лига Сумы Перемога (Днепр)
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Комментарии (6)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
24.10.2021 в 15:06
Оце бидлота...
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0
0
krakow (Херсон)
24.10.2021 в 14:38
Война племен.21-й век.... Колумб(условный),где ты...
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+1
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football_soccer (Украина)
24.10.2021 в 13:55
ахха, стоит мусор с руками в карманах и смотрит как один из ультрас из балончика брызгает людям в лицо. Максимальный уровень правопорядка....)))
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+1
0
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Ракицкий (Питер)
24.10.2021 в 13:48
Молодцы ультрасы.Эти мажоры играют только за деньги.
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0
-2
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Serega1111 (Киев)
24.10.2021 в 14:33
А у вас в ка.ца.пистане такое бывает?
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0
0
krakow (Херсон)
24.10.2021 в 14:41
Твое начальство еще не узрело,что ты очень примитивен. Потеряешь работу.Давай,покреативней.
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0
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