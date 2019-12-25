Тренер Зирки Гасанов: Клуб уже подал документы на аттестацию для участия во Второй лиге

Главный тренер "Зирки" Самир Гасанов рассказал о планах клуба получения профессионального статуса.

"В начале нужно было просто сформировать коллектив, который был способен решать поставленные задачи. Хотя мы достигли такого понимания, что работаем на перспективу возвращения "Зирки" на профессиональный уровень.

Сейчас ребята из Кропивницкого продолжают тренировки, которые завершим 27 декабря. К сожалению, всех легионеров нам сохранить не удастся. Ведь они больше сосредоточены не на футболе. Будем заранее искать усиления, понимая, что в летнее межсезонье это будет сделать крайне трудно.

Ну а дальнейшие планы мы выясним с руководством ближайшее время. Скажу так, что клуб подал документы на аттестацию для участия в следующем сезоне в чемпионате Украины Второй лиги.

Хотелось, чтобы все планы осуществились и тот костяк, процентов семьдесят пять игроков, которые играли в этом году вышли на профессиональный уровень. Хотя нужно понимать, что это уже будет совсем другой уровень, где и требования к игре и сам уровень конкурентов будут совсем другими", – рассказал Гасанов.

Напомним, что после осенней части сезона в аматорском чемпионате "Зирка" в своей группе занимает 4-е место (из 10 команд), уступая лидеру ("Волчанску") 6 пунктов.