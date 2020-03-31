Президент Ассоциации аматорского футбола Украины Федор Шпиг погиб в ДТП

В Житомирской области в результате ДТП погиб президент Ассоциации аматорского футбола Украины Федор Шпиг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, Mercedes, в котором ехал Шпиг, перевернулся в кювет и загорелся. По предварительным данным, водитель потерял управление.

В результате Федор Шпиг и его водитель погибли на месте ДТП, пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Федор Шпиг — президент Ассоциации аматорского футбола Украины, бывший народный депутат, основатель банков Аваль и Престиж, холдинга Молочный альянс (торговые марки Славия, Молочний Шлях, Здорово и Яготинське).