Аматорский клуб из Черкасской области подписал экс-форварда сборной Украины

Аматорский клуб из Черкасской области "ЛНЗ-Лебедин" подписал экс-форварда сборной Украины Александра Ковпака.

Об этом сообщил главный тренер команды Василий Гречаный:

"Он хорошо знает ЛНЗ. Я еще прошлым летом приглашал его, но он остался в профессионалах. Сейчас инициатива была его. Он нам поможет, потому что он профи. Могут говорить, что он возрастной игрок (37 лет), но я давно его знаю и уверен в его профессиональных качествах", - сказал тренер.

Напомним, что Ковпак известный своими выступлениями за "Таврию", киевский "Арсенал" и "Ворсклу". В 2013 году нападающего вызвали в сборную Украины. За команду Фоменко Ковпак сыграл 3 поединка.

Также отметим, что "ЛНЗ-Лебедин" выступает в чемпионате Украины среди любителей и занимает 2 строчку в турнирной таблице своей группы.