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Криворожский Горняк заявился в чемпионат аматоров

Аматорский футбол
(1 голосов)

Кривбасс в профи, Горняк - в любителях

Криворожский Горняк заявился в чемпионат аматоров
Новина українською

Ассоциация аматорского футбола Украины утвердила состав команд на сезон 2020-21.

Всего в трех группах зарегистрировано 29 команд, среди которых и "Горняк" из Кривого Рога, на базе которого был реинкарнирован "Кривбасс".

Состав групп аматорского чемпионата Украины:

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Группа 1

"Мункач" (Мукачево, Закарпатская обл.), "Юность" (Верхняя Белка, Львовская обл.), "Довбуш" (Черновцы), "Вотранс" (Луцк), "Варатык" (Коломыя, Ивано-Франковская обл.), "Агрон" (Большегаевская ОТГ, Тернопольская обл.), "Нива" (Теребовля, Тернопольская обл.), ОДЭК (Оржев, Ровенская обл.)

Группа 2

"Любомир" (Ставище, Киевская обл.), "Белая Церковь" (Киевская обл.), "Атлет" (Киев), "Еднисть" (Киев), ФК им. Л. Яшина (Киев), АФСК Киев, "Кудровка" (Черниговская обл.), "ЛНЗ-Лебедин" (Лебедин, Черкасская обл.), "Первомайск" (Николаевская обл.), "Виктория" (Николаевка, Сумская обл.), "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.)

Группа 3

"Полтава", "Звезда" (Кропивницкий), "Тростянец" (Сумская обл.), "Сумы", "Каховка" (Херсонская обл.), "Легионер" (Днепр), "Скорук" (Томаковка, Днепропетровская обл.), "Мотор" (Запорожье), "Металлург-2" (Запорожье), "Волчанск" (Харьковская обл.), "Горняк" (Кривой Рог, Днепропетровская обл.).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Горняк (Кривой Рог)
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Источник:
ААФУ

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Комментарии (1)
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Fata Morgana (Запорожье)
01.09.2020 в 22:47
8+11+11... Получается 30 команд. Как у вас выходит 29?? И почему не поровну во всех группах?!
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