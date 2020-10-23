Аматорский футбол
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Новые Карпаты включены в состав аматорского чемпионата Украины, где уже сыграно 6 туров первенства
Карпат много не бывает
Ассоциация аматорского футбола Украины удовлетворила ходатайство Львовской ассоциации футбола о включении
Львовский клуб стал 32-м участником турнира и вошел в первую группу, в которой также играют "Агрон", "Одек", "Довбуш", "Юность", "Вотранс", "Нива" Теребовля, "Мункач" и "Варатик".
Дебютный матч в сезоне "Карпаты" проведут 28 октября.
Интересно, что к данному моменту в аматорском чемпионате уже сыграно 6 туров.
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Источник:ААФУ
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Комментарии (2)
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LAZ E183 (Рига)
23.10.2020 в 19:16
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Глюк Львів (Лемберг)
23.10.2020 в 19:11
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