Новые Карпаты включены в состав аматорского чемпионата Украины, где уже сыграно 6 туров первенства

Ассоциация аматорского футбола Украины удовлетворила ходатайство Львовской ассоциации футбола о включении новосозданных львовских "Карпат" в число участников соревнований.

Львовский клуб стал 32-м участником турнира и вошел в первую группу, в которой также играют "Агрон", "Одек", "Довбуш", "Юность", "Вотранс", "Нива" Теребовля, "Мункач" и "Варатик".

Дебютный матч в сезоне "Карпаты" проведут 28 октября.

Интересно, что к данному моменту в аматорском чемпионате уже сыграно 6 туров.