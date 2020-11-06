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Президент ФК Сумы заявил о начале возвращения профессионального футбола в город
Аттестация клубов начнется 11 ноября
ФК
"Начало процедуры аттестации в ПФЛ Украины – это переломный момент в возвращении профессионального футбола в Сумы. Мы не единственный областной центр в Украине, где нет профессиональной команды.
Статус чемпиона области и последующее участие в чемпионате Украины по футболу среди любительских команд предоставили "Сумам" право принять в ней участие.
Мы безотлагательно начинаем консультации с мэром Сум, новоизбранными фракциями и депутатами Сумского горсовета по поддержке дальнейшей трансформации "Сум" в профессиональный клуб.
Этого момента сумские болельщики ждали два года. Уверен – власть нас поддержит", – сказал президент "Сум" Геннадий Демьяненко.
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