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Президент ФК Сумы заявил о начале возвращения профессионального футбола в город

Аматорский футбол
(1 голосов)

Аттестация клубов начнется 11 ноября

Президент ФК Сумы заявил о начале возвращения профессионального футбола в город
Новина українською

ФК "Сумы", которые сейчас в статусе любителей, объявили о начале прохождения аттестации для участия во Второй лиге.

"Начало процедуры аттестации в ПФЛ Украины – это переломный момент в возвращении профессионального футбола в Сумы. Мы не единственный областной центр в Украине, где нет профессиональной команды.

Статус чемпиона области и последующее участие в чемпионате Украины по футболу среди любительских команд предоставили "Сумам" право принять в ней участие.

Мы безотлагательно начинаем консультации с мэром Сум, новоизбранными фракциями и депутатами Сумского горсовета по поддержке дальнейшей трансформации "Сум" в профессиональный клуб.

Этого момента сумские болельщики ждали два года. Уверен – власть нас поддержит", – сказал президент "Сум" Геннадий Демьяненко.

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В статье: Сумы
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Источник:
ФК Сумы

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