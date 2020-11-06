Президент ФК Сумы заявил о начале возвращения профессионального футбола в город

ФК "Сумы" , которые сейчас в статусе любителей, объявили о начале прохождения аттестации для участия во Второй лиге.

"Начало процедуры аттестации в ПФЛ Украины – это переломный момент в возвращении профессионального футбола в Сумы. Мы не единственный областной центр в Украине, где нет профессиональной команды.

Статус чемпиона области и последующее участие в чемпионате Украины по футболу среди любительских команд предоставили "Сумам" право принять в ней участие.

Мы безотлагательно начинаем консультации с мэром Сум, новоизбранными фракциями и депутатами Сумского горсовета по поддержке дальнейшей трансформации "Сум" в профессиональный клуб.

Этого момента сумские болельщики ждали два года. Уверен – власть нас поддержит", – сказал президент "Сум" Геннадий Демьяненко.