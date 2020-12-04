  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. В Киеве ооздана еще одна команда. В ее составе замечены Александр Акименко и Виталий Рева
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Киеве ооздана еще одна команда. В ее составе замечены Александр Акименко и Виталий Рева

Аматорский футбол
(1 голосов)

У ФК Левый берег амбициозные планы

В Киеве ооздана еще одна команда. В ее составе замечены Александр Акименко и Виталий Рева
Новина українською

В четверг, 3 декабря, в Киеве состоялась первая тренировка команды "Левый берег".

Весной команда намерена заявиться в аматорский чемпионат Украины, а в дальнейших планах – аттестация в УАФ и заявка во Вторую лигу.

Ну а до весны "Левый берег" намерен тренироваться и наигрывать состав.

Интересно, что на первой тренировке команды были замечены экс-нападающий "Ингульца" Александр Акименко и экс-вратарь национальной сборной Украины и "Динамо" Виталий Рева.

Отметим, что футбольный клуб "Левый берег" был основан в Киеве осенью 2017 года, однако до этого момента здесь занимались футболом дети разных возрастных категорий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Рева Александр Акименко Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Левый берег

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_son (Александрия- Киев)
04.12.2020 в 18:21
Лучше бы Лавренко вместе с Кузмменко футбол в Александрии развивал . А так , продал "Полиграфтехнику" и в Киев умотал
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...