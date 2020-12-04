В Киеве ооздана еще одна команда. В ее составе замечены Александр Акименко и Виталий Рева

В четверг, 3 декабря, в Киеве состоялась первая тренировка команды "Левый берег".

Весной команда намерена заявиться в аматорский чемпионат Украины, а в дальнейших планах – аттестация в УАФ и заявка во Вторую лигу.

Ну а до весны "Левый берег" намерен тренироваться и наигрывать состав.

Интересно, что на первой тренировке команды были замечены экс-нападающий "Ингульца" Александр Акименко и экс-вратарь национальной сборной Украины и "Динамо" Виталий Рева.

Отметим, что футбольный клуб "Левый берег" был основан в Киеве осенью 2017 года, однако до этого момента здесь занимались футболом дети разных возрастных категорий.