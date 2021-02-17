Тренер аматорских Карпат: Знакомились с футболистами перед игрой - в автобусе

Главный тренер любительских "Карпат" Андрей Тлумак подвел итоги старта команды в чемпионате Украины.

- "Карпаты" присоединились к участникам чемпионата уже в конце октября, но все же успели добыть семь очков – две победы и одна ничья. Довольны своим выступлением или хотелось бы что-то улучшить?

- Конечно, хочется улучшить. Все знают, в каком плотном графике нам пришлось собирать команду. Уезжая на первый матч, некоторые игроки знакомились в автобусе. У нас бывали такие недели, когда мы играли через два дня на третий, даже бывали недели с тремя матчами. Мы пытались сыграться за счет матчей, каких-то тактических моментов. Поэтому сказать, что совсем недовольны - не могу, но и полностью довольны – также нет, потому что я максималист. Мы хотим побеждать в каждом матче.

Впечатления от матчей, проведенных нами осенью, двоякие. Видно, что мы можем играть на том уровне, с теми командами, которые были. Хотя мы сейчас и будем усиливаться.

– Старт в чемпионате Украины вышел обнадеживающим, несмотря на поражение: вели в счете в матче с "Довбушем" и выглядели достойно. У вас были аналогичные ощущения?

– Учитывая то, что в автобусе знакомились и собирались играть с колес, можно ожидать различных сценариев игры. На самом деле даже неплохо все складывалось, мы вели в счете после первого тайма благодаря голу Деревлева (он имеет особое чутье на исторические дебютные голы). Если честно, где-то функционально просто нас не хватило.

Вы понимаете, люди сегодня были на работе, в шесть часов утра просыпались, ехали автобусом и приехали сразу на игру. А Черновцы не так близко от Львовщины. И поэтому где-то нас в конце не хватило, и мы проиграли 1:2. Но в целом, как для первого матча, я был очень доволен, – сказал Тлумак.