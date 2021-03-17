  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. "Делаем все для выхода во Вторую лигу". Бакалов – о прогрессе ЛНЗ Лебедина
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Делаем все для выхода во Вторую лигу". Бакалов – о прогрессе ЛНЗ Лебедина

Аматорский футбол
(1 голосов)

Клуб хочет выйти на профессиональный уровень

"Делаем все для выхода во Вторую лигу". Бакалов – о прогрессе ЛНЗ Лебедина

Фото: АЛФУ

Новина українською

Главный тренер любительского "ЛНЗ Лебедин" Юрий Бакалов рассказал о желании команды выступать во Второй лиге.

"Мы хотим выйти на профессиональный уровень. Все для этого делается: начали еще с того года, запустили процесс омоложения. Команда смотрит вперед на перспективу. Все делается для того, чтобы команда стартовала уже в этом году во Второй лиге. Я в этом уверен на 100%.

Собирается документация, пошла уже аттестационная процедура, а более конкретно об этом лучше расскажут ответственные работники нашего клуба. Вы знаете, я тренер, и моя первая и самая главная работа – это тренировать команду.

А о далеко идущих планах и стратегии клуба надо пообщаться со спортдиректором Василием Гречаным или с нашим президентом. Они бы больше рассказали, что и как на данном этапе", – сказал Бакалов.

Читайте также Известно, сколько клубов проходят аттестацию во Вторую лигу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Бакалов ЛНЗ (Лебедин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
АЛФУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Slavutic
17.03.2021 в 11:12
Удивительно, что для такого специалиста не нашлось работы в УПЛ и Первой лиге.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
17.03.2021 в 10:11
а не замахнуться ли вам на УПЛ ---сельский клуб
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...