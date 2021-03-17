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"Делаем все для выхода во Вторую лигу". Бакалов – о прогрессе ЛНЗ Лебедина
Клуб хочет выйти на профессиональный уровень
Фото: АЛФУ
Главный тренер любительского "ЛНЗ Лебедин" Юрий Бакалов рассказал о желании команды выступать во Второй лиге.
"Мы хотим выйти на профессиональный уровень. Все для этого делается: начали еще с того года, запустили процесс омоложения. Команда смотрит вперед на перспективу. Все делается для того, чтобы команда стартовала уже в этом году во Второй лиге. Я в этом уверен на 100%.
Собирается документация, пошла уже аттестационная процедура, а более конкретно об этом лучше расскажут ответственные работники нашего клуба. Вы знаете, я тренер, и моя первая и самая главная работа – это тренировать команду.
А о далеко идущих планах и стратегии клуба надо пообщаться со спортдиректором Василием Гречаным или с нашим президентом. Они бы больше рассказали, что и как на данном этапе", – сказал Бакалов.
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