"Делаем все для выхода во Вторую лигу". Бакалов – о прогрессе ЛНЗ Лебедина

Главный тренер любительского "ЛНЗ Лебедин" Юрий Бакалов рассказал о желании команды выступать во Второй лиге.

"Мы хотим выйти на профессиональный уровень. Все для этого делается: начали еще с того года, запустили процесс омоложения. Команда смотрит вперед на перспективу. Все делается для того, чтобы команда стартовала уже в этом году во Второй лиге. Я в этом уверен на 100%.

Собирается документация, пошла уже аттестационная процедура, а более конкретно об этом лучше расскажут ответственные работники нашего клуба. Вы знаете, я тренер, и моя первая и самая главная работа – это тренировать команду.

А о далеко идущих планах и стратегии клуба надо пообщаться со спортдиректором Василием Гречаным или с нашим президентом. Они бы больше рассказали, что и как на данном этапе", – сказал Бакалов.