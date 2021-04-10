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Кожанов, Голодюк и Ткачук с нового сезона будут играть в новых Карпатах
Очередные "львы" на карте Украины
dynamo.kiev.ua / Автор невідомий
Бывшие игроки львовских "Карпат" Денис Кожанов, Олег Голодюк и Андрей Ткачук станут игроками вновь "Карпат" Львов. Об этом сообщает Спортивка.
Клуб, который в прошлом году основали Степан Юрчишин и Андрей Тлумак, пока выступает в любительской лиге Украины. После девяти матчей "львы" занимают восьмое место в группе А с восемью очками в активе, опережая только последний "Варатик", у которого один зачетный пункт. Со следующего сезона новые "Карпаты" Львов планируют заявиться на
Отметим, что на данный момент там выступают уже двое "Карпат": львовские (13 место) и галицкие (4 позиция).
Сейчас Кожанов и Ткачук выступают за "Минай", а Голодюк играет в составе "Металлиста-1925". Во всех контракты с клубами завершаются в конце сезона.
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