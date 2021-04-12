Тлумак прокомментировал вероятность подписания аматорскими Карпатами Кожанова, Ткачука и Голодюка

Тренер аматорских львовских "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал информацию СМИ, что с нового сезона за эту команду будут выступать Денис Кожанов, Андрей Ткачук и Олег Голодюк .

"Я не скрываю, что часто с ними общаюсь, однако в этом ничего удивительного нет, поскольку мы давно дружим. Что касается приглашения этих именитых футболистов в "Карпаты", то это все на уровне слухов. Хотя у них действующие контракты до 30 июня 2021 года, но для Кожанова и Ткачука сейчас главное помочь "Минаю" сохранить "прописку" в элитном дивизионе, а Голодюку вместе с перволиговым "Металлистом 1925" - повыситься в классе.

Если придерживаться такого же принципа, то смело можно было включить в этот список и вратаря "Александрии" Юрия Панькива. Мы с ним также в приятельских отношениях, часто созваниваемся, обмениваемся мнениями, и у него также скоро заканчивается контракт.

Если серьезно, то очень сложно заманить известных мастеров в команду Второй лиги, где с нового сезона собираются выступать новосозданные львовские "Карпаты", - сказал Тлумак.