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Тлумак прокомментировал вероятность подписания аматорскими Карпатами Кожанова, Ткачука и Голодюка
Приглашение в новые Карпаты Кожанова, Ткачука и Голодюка - на уровне слухов
Тренер аматорских львовских "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал информацию СМИ, что с нового сезона за эту команду
"Я не скрываю, что часто с ними общаюсь, однако в этом ничего удивительного нет, поскольку мы давно дружим. Что касается приглашения этих именитых футболистов в "Карпаты", то это все на уровне слухов. Хотя у них действующие контракты до 30 июня 2021 года, но для Кожанова и Ткачука сейчас главное помочь "Минаю" сохранить "прописку" в элитном дивизионе, а Голодюку вместе с перволиговым "Металлистом 1925" - повыситься в классе.
Если придерживаться такого же принципа, то смело можно было включить в этот список и вратаря "Александрии" Юрия Панькива. Мы с ним также в приятельских отношениях, часто созваниваемся, обмениваемся мнениями, и у него также скоро заканчивается контракт.
Если серьезно, то очень сложно заманить известных мастеров в команду Второй лиги, где с нового сезона собираются выступать новосозданные львовские "Карпаты", - сказал Тлумак.
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