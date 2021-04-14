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Бывший тренер Металлиста-1925 возобновил карьеру игрока
Евгений Писоцкий стал футболистом аматорского клуба
Фото: Металлист-1925
Бывший полузащитник запорожского "Металлурга" Евгений Писоцкий, который в 2019-2020 годах работал в тренерском штабе перволигового "Металлиста 1925", возобновил игровую карьеру, став футболистом "Таврии-Скиф" из Раздола.
С 2017-2018 годах 33-летний футболист уже защищал цвета этой команды, выступающей в чемпионате Запорожской области.
В свое время Писоцкий провел за родной "Металлург" 110 матчей и забил 7 мячей в украинской Премьер-лиге. В сезоне-2014/15 он значился в заявке "Ворсклы", однако в составе полтавского клуба так и не дебютировал. Позже футболист играл в Молдове за "Зарю" из Бельцов.
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