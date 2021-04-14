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Евгений Писоцкий возобновил карьеру в Таврии-Скиф
Ветеран еще поиграет
fc-metalist.com
Экс-полузащитник запорожского "Металлурга" Евгений Писоцкий, который ранее уже объявил о завершении карьеры, вернулся в футбол.
34-летний хавбек стал игроком аматорской "Таврии-Скиф" из Раздола.
Стоит отметить, что в 2017-2018 годах Писоцкий уже защищал цвета этой команды, выступающей в чемпионате Запорожской области.
В свое время Писоцкий (22 апреля исполнится 34) провел за родной "Металлург" 110 матчей и забил 7 мячей в украинской Премьер-лиге. В сезоне-2014/15 он значился в заявке "Ворсклы", однако в составе полтавского клуба так и не дебютировал. Позже футболист играл в Молдове за "Зарю" из Бельцов.
С 2019 по 2020 год входил в тренерский штаб "
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