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Евгений Писоцкий возобновил карьеру в Таврии-Скиф

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Евгений Писоцкий возобновил карьеру в Таврии-Скиф

fc-metalist.com

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Экс-полузащитник запорожского "Металлурга" Евгений Писоцкий, который ранее уже объявил о завершении карьеры, вернулся в футбол.

34-летний хавбек стал игроком аматорской "Таврии-Скиф" из Раздола.

Стоит отметить, что в 2017-2018 годах Писоцкий уже защищал цвета этой команды, выступающей в чемпионате Запорожской области.

В свое время Писоцкий (22 апреля исполнится 34) провел за родной "Металлург" 110 матчей и забил 7 мячей в украинской Премьер-лиге. В сезоне-2014/15 он значился в заявке "Ворсклы", однако в составе полтавского клуба так и не дебютировал. Позже футболист играл в Молдове за "Зарю" из Бельцов.

С 2019 по 2020 год входил в тренерский штаб "Металлиста 1925".

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В статье: Евгений Писоцкий Таврия-Скиф (Запорожье)
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