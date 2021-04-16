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Экс-хавбек Черноморца и Металлиста продолжит карьеру в аматорском клубе

Аматорский футбол
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Последним его клубом был "Торпедо" из Грузии

Экс-хавбек Черноморца и Металлиста продолжит карьеру в аматорском клубе

Фото: ЛНЗ Черскассы

Новина українською

Полузащитник Иван Бобко продолжит карьеру в "ЛНЗ" Черкассы, выступающим в чемпионате среди аматоров.

Сроки соглашения 30-летнего футболиста с новой командой не сообщается.

Зимой хавбек мог перейти в молдавский "Сфынтул Георге" и ПФК "Львов", но клубу решили не подписывать с ним контракт. Последним его клубом было грузинское "Торпедо", в составе которого он провел 11 матчей и забил 3 гола.

Добавим, что до этого Бобко выступал за шведскую "Эскильстуну", казахстанский "Окжетпес"и венгерский "Дебрецен". В украине футболист известен по выступлениям за "Черноморец" и "Металлист"

Напомним, что "ЛНЗ" занимает 2-е место в своей группе аматорского чемпионата Украины.

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В статье: Иван Бобко ЛНЗ (Лебедин)
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Источник:
ЛНЗ Черкассы

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