Бразильский специалист возглавил аматорский клуб из Житомирской области

Новым наставником ФК "Полесье" (Ставки) из села Ставки Радомышльского района Житомирской области, назначен известный украинский тренер, экс-тренер "Львова" Жилмар Фаддей да Силва.

Свою тренерскую карьеру Жилмар начал в 2008 году - греческий "Ираклис" (Салоники). В Украине тренер начал работать, подписав контракт с запорожским "Металлургом" - тренер молодежной команды. Через год стал ассистентом главного тренера основной команды.

В 2014 году Жилмар впервые был назначен на должность главного тренера, возглавив ФК "Львов". В 2016 году Жилмар Фаддей получил тренерскую лицензии категории УЕФА PRO.

Также 50-летний бразильский специалист работал тренером в родной Бразилии, Саудовской Аравии и Макао.

"Полесье" в 2020-м году заняло третье место в чемпионате Житомирской области.