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Бразильский специалист возглавил аматорский клуб из Житомирской области

Аматорский футбол
(2 голосов)

Также он работал во "Львове"

Бразильский специалист возглавил аматорский клуб из Житомирской области

http://www.fclviv.com.ua/ ФК Львов

Новина українською

Новым наставником ФК "Полесье" (Ставки) из села Ставки Радомышльского района Житомирской области, назначен известный украинский тренер, экс-тренер "Львова" Жилмар Фаддей да Силва.

Свою тренерскую карьеру Жилмар начал в 2008 году - греческий "Ираклис" (Салоники). В Украине тренер начал работать, подписав контракт с запорожским "Металлургом" - тренер молодежной команды. Через год стал ассистентом главного тренера основной команды.

В 2014 году Жилмар впервые был назначен на должность главного тренера, возглавив ФК "Львов". В 2016 году Жилмар Фаддей получил тренерскую лицензии категории УЕФА PRO.

Также 50-летний бразильский специалист работал тренером в родной Бразилии, Саудовской Аравии и Макао.

"Полесье" в 2020-м году заняло третье место в чемпионате Житомирской области.

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В статье: Жилмар Тадеу да Силва ФК Полесье(Ставки)
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Комментарии (1)
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Maugli (Джунгли Африки)
29.04.2021 в 16:30
Шахтер Донецк не смог удовлетворить аппетиты этого тренера)
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