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ЛНЗ Лебедин - обладатель Кубка Украины среди аматоров 2020/21
Аматорский Кубок Украины сменил владельца
instagram.com/fclnz
20 мая в Лебедине состоялся ответный матч финала Кубка Украины среди аматоров сезона 2020/2021, в котором местный ЛНЗ принимал "Олимпию" (Савинцы).
После уверенной победы на выезде (2:0) ЛНЗ победил и в домашнем поединке (4:0).
В итоге ЛНЗ стал обладателем трофея.
Отметим, что для представителей Лебединая это вторая победа в турнире (первая состоялась в 2018-м), а в прошлом году трофей завоевала именно "Олимпия".
Кубок Украины среди любителей. финал
"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - ЛНЗ (Лебедин, Черкасская обл.) 0:4
Голы: Норенков (13), Кос (30), Богомаз (64, автогол), Сафонов (71, с пенальти).
ЛНЗ (Лебедин, Черкасская обл.) - "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) 2:0
Голы: Насонов (52), Норенков (76).
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