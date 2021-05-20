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ЛНЗ Лебедин - обладатель Кубка Украины среди аматоров 2020/21

Аматорский футбол
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Аматорский Кубок Украины сменил владельца

ЛНЗ Лебедин - обладатель Кубка Украины среди аматоров 2020/21

instagram.com/fclnz

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20 мая в Лебедине состоялся ответный матч финала Кубка Украины среди аматоров сезона 2020/2021, в котором местный ЛНЗ принимал "Олимпию" (Савинцы).

После уверенной победы на выезде (2:0) ЛНЗ победил и в домашнем поединке (4:0).

В итоге ЛНЗ стал обладателем трофея.

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Отметим, что для представителей Лебединая это вторая победа в турнире (первая состоялась в 2018-м), а в прошлом году трофей завоевала именно "Олимпия".

Кубок Украины среди любителей. финал

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - ЛНЗ (Лебедин, Черкасская обл.) 0:4

Голы: Норенков (13), Кос (30), Богомаз (64, автогол), Сафонов (71, с пенальти).

ЛНЗ (Лебедин, Черкасская обл.) - "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) 2:0

Голы: Насонов (52), Норенков (76).

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В статье: ЛНЗ (Лебедин)
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