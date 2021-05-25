Аматорский футбол
Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Львова Шумский трудоустроился в аматорском клубе
Специалист будет работать в клубе до конца сезона
pfclviv.com
Украинский специалист Виталий Шумский назначен главным тренером аматорского "МФА" (Мукачевская Футбольная Академия).
Он будет работать в клубе до конца сезона.
"МФА" планирует выступать во Второй лиге со следующего сезона. Президент клуба – спортивный директор "Кишварды". Академию спонсирует этот же венгерский клуб.
Напомним, что Виталий Шумский в минувшем сезоне был главным тренером "Львова".
Читайте такжеСМИ: Шумский может возглавить клуб Первой лиги
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:mfa-munkach
Популярное сейчас
- Пять забитых из шести. Как Шевченко Бущану тренировал пенальти - ВИДЕО
- Толкнул арбитра и ударил соперника. Одноклубник Малиновского дисквалифицирован на 4 матча
- Александрия прекратила сотрудничество со спортивным директором и тренерским штабом Шарана
- Яремчук может оказаться в Ницце, Яя Туре покинул Олимпик. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...