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Экс-тренер Львова Шумский трудоустроился в аматорском клубе

Аматорский футбол
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Специалист будет работать в клубе до конца сезона

Экс-тренер Львова Шумский трудоустроился в аматорском клубе

pfclviv.com

Новина українською

Украинский специалист Виталий Шумский назначен главным тренером аматорского "МФА" (Мукачевская Футбольная Академия).

Он будет работать в клубе до конца сезона.

"МФА" планирует выступать во Второй лиге со следующего сезона. Президент клуба – спортивный директор "Кишварды". Академию спонсирует этот же венгерский клуб.

Напомним, что Виталий Шумский в минувшем сезоне был главным тренером "Львова".

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В статье: Виталий Шумский
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Источник:
mfa-munkach

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