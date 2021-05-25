Экс-тренер Львова Шумский трудоустроился в аматорском клубе

Украинский специалист Виталий Шумский назначен главным тренером аматорского "МФА" (Мукачевская Футбольная Академия).

Он будет работать в клубе до конца сезона.

"МФА" планирует выступать во Второй лиге со следующего сезона. Президент клуба – спортивный директор "Кишварды". Академию спонсирует этот же венгерский клуб.

Напомним, что Виталий Шумский в минувшем сезоне был главным тренером "Львова".