Аматорские Карпаты перед стартом во Второй лиге подпишут известных украинских футболистов

В львовских "Карпатах", выступавших в первенстве ААФУ и завоевавших право дебютировать во Второй лиге , будет немало известных футболистов.

По имеющейся информации, главный тренер Андрей Тлумак уже договорился о переходе в "Карпаты" Дениса Кожанова и Андрея Ткачука, выступавших за "Минай", также Mаксима Кучинского, игравшего в Грузии и Казахстане.

Также болельщикам "Карпат" хорошо знакомы Богдан Стронцицкий и Ярослав Гринишин, на протяжении многих лет работавших в структуре львовского клуба. В минувшем сезоне они были связаны с второлиговыми "Карпатами" из Галича, а в новом чемпионате будут отвечать в львовской команде за подготовку вратарей и административную службу, соответственно.

Подготовку к новому сезону "Карпаты" начнут 24 июня. Львовяне укрепляют свои ряды, настроены решительно и собираются побороться за повышение в классе.