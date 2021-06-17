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Аматорские Карпаты перед стартом во Второй лиге подпишут известных украинских футболистов

Аматорский футбол
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Есть довольно известные в украинском футболе имена

Аматорские Карпаты перед стартом во Второй лиге подпишут известных украинских футболистов

Новина українською

В львовских "Карпатах", выступавших в первенстве ААФУ и завоевавших право дебютировать во Второй лиге, будет немало известных футболистов.

По имеющейся информации, главный тренер Андрей Тлумак уже договорился о переходе в "Карпаты" Дениса Кожанова и Андрея Ткачука, выступавших за "Минай", также Mаксима Кучинского, игравшего в Грузии и Казахстане.

Также болельщикам "Карпат" хорошо знакомы Богдан Стронцицкий и Ярослав Гринишин, на протяжении многих лет работавших в структуре львовского клуба. В минувшем сезоне они были связаны с второлиговыми "Карпатами" из Галича, а в новом чемпионате будут отвечать в львовской команде за подготовку вратарей и административную службу, соответственно.

Подготовку к новому сезону "Карпаты" начнут 24 июня. Львовяне укрепляют свои ряды, настроены решительно и собираются побороться за повышение в классе.

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В статье: ФК Карпаты Львов
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