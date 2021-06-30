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ЛНЗ Лебедин стал чемпион Украины среди аматоров сезона 2020/21
Черкащане оформили золотой дубль
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В Киеве на НТК им. Банникова состоялся поединок за золотые награды чемпионата Украины среди аматоров.
В решающей встрече ЛНЗ (Лебелин) обыграл "Викторию" (Сумская область), забив два гола в ворота соперника.
Отметим, что представители Лебедина впервые стали победителями чемпионата Украины среди аматоров, а в финале одолели именно прошлогоднего триумфатора.
Добавим, что ЛНЗ стал автором "золотого дубля", поскольку в сезоне 2020/2021 также
Финал чемпионата Украины среди аматоров-2020/2021
ЛНЗ (Лебедин, Черкасская обл.) - "Виктория" (Николаевка, Сумская обл.) - 2:0 (1:0)
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