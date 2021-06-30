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ЛНЗ Лебедин стал чемпион Украины среди аматоров сезона 2020/21

Аматорский футбол
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Черкащане оформили золотой дубль

ЛНЗ Лебедин стал чемпион Украины среди аматоров сезона 2020/21

instagram.com/fclnz

Новина українською

В Киеве на НТК им. Банникова состоялся поединок за золотые награды чемпионата Украины среди аматоров.

В решающей встрече ЛНЗ (Лебелин) обыграл "Викторию" (Сумская область), забив два гола в ворота соперника.

Отметим, что представители Лебедина впервые стали победителями чемпионата Украины среди аматоров, а в финале одолели именно прошлогоднего триумфатора.

Добавим, что ЛНЗ стал автором "золотого дубля", поскольку в сезоне 2020/2021 также завоевал Кубок Украины среди аматоров.

Финал чемпионата Украины среди аматоров-2020/2021

ЛНЗ (Лебедин, Черкасская обл.) - "Виктория" (Николаевка, Сумская обл.) - 2:0 (1:0)

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В статье: ЛНЗ (Лебедин)
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Источник:
УАФ

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