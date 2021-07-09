Бузник: Основная задача Левого Берега - радовать болельщиков качеством игры

Главный тренер ФК Левый Берег Анатолий Бузник поделился своими ожиданиями от старта команды во Второй лиге соревнований ПФЛ, а также рассказал о задачах на дебютный сезон.

- Левый берегбудет играть два стартовых матча во Второй лиге дома. Довольны таким календарем?

- Жребий от нас не зависит, поэтому нет разницы, с кем и где начинать чемпионат. Главное, что Левый Берег играть во Второй лиге. Сделаем все возможное, чтобы удачно стартовать на профессиональном уровне и порадовать наших болельщиков.

- Клуб называют в числе фаворитов Второй лиги. Такие слова специалистов является большим авансом?

- У нас хорошая команда, но не считаю, что Левый Берег сильнее других коллективы группы А. Считаю, что у нас сейчас 15 равных соперников, с которыми будет непросто играть. Необходимо выложиться по максимуму, чтобы достичь результата. Ставим себе задачу побеждать в каждом следующем матче.

- Для Левого Берега важно уже в дебютном сезоне выйти в Первую лигу?

- Для нас было важно создать цепь: инфраструктура - детско-юношеская школа - профессиональная команда. Благодаря президенту Николаю Лавренко удалось за четыре года выполнить эту задачу. Наша цель - сформировать команду, которая достойно представлять клуб. Наши воспитанники должны видеть, к чему им стремиться в будущем. На сегодня для них примером является первая команда. Первая лига для нас не является приоритетом. Для Левого Берега главное радовать болельщиков своей игрой и победами.

- Левый Берег в двух последних матчах одержал две победы, в том числе над Колосом из УПЛ. Насколько сейчас команда качественно укомплектована?

- Тренер никогда полностью не может быть удовлетворен кадровой ситуацией в команде. Селекция - это постоянный процесс... Считаю, что нам удалось подобрать людей, которые способны выполнять требования тренерского штаба. Сейчас в команде есть симбиоз опытных и молодых игроков.

Важно, что тренерский штаб в Левом Береге квалифицированный. Наш президент делает все возможное и невозможное для развития клубe. У Николая Лавренко и почетного президента Николая Павлова очень большой опыт в футболе. Надеюсь, что все это нам поможет достойно выступать во Второй лиге.

По контрольному матчу с Колосом, то не стоит обращать внимание на контрольные матчи. Команды находятся на разном этапе подготовки и под большой нагрузкой, у всех разнон состояние готовности. Если в каждом официальном матче побеждать, тогда будем довольны.

- Планируются ли праздничные мероприятия во время первого матча команды на профессиональном уровне?

- Болельщики - часть любого футбольного клуба. Надеемся, что у нас будет своя когорта постоянных болельщиков. Клуб делает для этого очень много. У нас профессиональная пресс служба, функционеры по работе с болельщиками. Каждый день приходим на базу как на праздник. Хотим, чтобы количество болельщиков Левого Берега с каждым днем ​​росло.

- Что нового получат болельщики перед стартом сезона?

- В разгар чемпионата любителей мы представили клубный гимн первой команды, а к соревнованиям в профи решили обновить эмблему клуба и создать клубную айдентику. Были приятно удивлены, когда один из родителей наших футболистов, который проникся философией и жизнью клуба, взялся нам в этом помочь.

Основной задачей по обновлению эмблемы было сохранить символ клуба - Аиста. Известно, что эта птица является символом благополучия, благодатного огня и солнечного света. Также неизменными остались клубные цвета - желтый и зеленый. Но новая эмблема приобрела более элегантный вид, получила упрощенную геометрию - изображение аиста в графическом стиле, современный шрифт и все это обрамлено стремительным щитом, олицетворяющая остроатакующую игре и надежную защиту команды Левый Берег.