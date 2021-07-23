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Экс-тренер Олимпика возглавил аматорский клуб
Изменения на тренерском мостике чемпионата Киевской области
Фото: ФК Ронин
Новым главным тренером аматорского ФК "Ронин" назначен Денис Хомутов. Он сменил на этой должности Сергея Живого.
Хомутов - уроженец "Донецка" и воспитанник школы "Шахтера". Как футболист, выступал за "Шахтер-2", "Александрию", "Олимпик" и другие команды.
В тренерской карьере успел поработать в "Олимпике", "Карпатах", эстонском "Нымме Калью", грузинских "Телави" и "Гагре", с которой в 2018 году дошел до финала Кубка Грузии.
Вместе с Хомутовым в тренерский войдет его ассистент - Алексей Змиевский.
Роль тренера вратарей выполнять Роман Коростышевский, который до недавнего времени был основным стражем ворот "Ронина". Роману 30 лет, на профессиональном уровне он выступал за черкасский "Днепр", ФК "Харьков" и моршинскую "Скалу".
Напомним, что ФК "Ронин" выступает в чемпионате Киевской области.
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