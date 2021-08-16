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На Тернопольщине во время матча умер 29-летний футболист

Аматорский футбол
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Беда случилась во время матча аматорских команд

На Тернопольщине во время матча умер 29-летний футболист

zaxid.net

Новина українською

В городе Лановцы Тернопольской области 15 августа во время любительского футбольного матча на чемпионат района умер 29-летний защитник Андрей Герасимчук. В перерыве между таймами ему стало плохо, и он потерял сознание.

Игра проходила между клубами "Обрій-Ланівці" и "Красна Лука", погибший был игроком первой команды.

Об этом сообщил глава Ассоциации футбола Кременецкого района Сергей Ходанович:

"Выражаем искренние соболезнования родственникам и друзьям покойного. Желаем им сил пережить эту горькую утрату. Пусть Господь примет душу Андрея к своим небесным домам. Сочувствуем, скорбим и помним", – написал Ходанович в Facebook.

По словам представителя клуба "Обрій-Ланівці" Андрея Засядко, когда Андрей почувствовал себя нехорошо, его решили заменить, а на место вызвали скорую помощь. Однако мужчина потерял сознание до приезда медиков. Те долго проводили реанимационные мероприятия, но спасти футболиста не смогли.

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"Наш коллега Андрей играл вместе с нами в футбол больше 10 лет. Последние годы он выходил на поле в качестве защитника. Никогда не имел проблем со здоровьем и всегда хотел играть и любил футбол", – рассказал Засядко в комментарии Zaxid.net.

Он добавил, что сам не присутствовал на матче в воскресенье, который начался примерно в 12:50. В то же время по словам знакомых знает, что плохо Герасимчуку стало сразу после первого тайма.

"Когда игроки ушли на перерыв, Андрей сказал, что больше не будет выходить на поле, потому что ему нехорошо. Ребята согласились, а он пошел отдохнуть. Уже когда начался второй тайм, Андрей вышел на улицу из помещения и потерял сознание, упал на траву", – пояснил представитель ФК.

Он подчеркнул, что бригада скорой прибыла уже через пять минут, ведь находится недалеко от стадиона. Медики отметили, что не могут перевезти мужчину в больницу, пока он не будет подавать признаков жизни.

"Вроде бы удавалось его вернуть, но как только врачи переставали реанимировать, ему становилось хуже. В итоге, наш коллега, друг умер", – подытожил Засядко.

Известно, что покойный недавно женился. Причину смерти установит экспертиза.

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Источник:
zaxid.net

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Комментарии (2)
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armik (Киев)
16.08.2021 в 18:08
Ну, там матчи на область назначают на 16-00 в самое пекло.А на район, где играли эти команды - вообще на 14-00. Зрителям плохо становится, а в те дни было за 30.
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alex.belogubko (одесса)
16.08.2021 в 17:36
скорая должна быть на стадионе --с экономили сволочи
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