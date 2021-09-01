Скандальный украинский форвард Сикорский продолжит карьеру в аматорах

Украинский форвард Игорь Сикорский после двухлетнего перерыва вернулся в чемпионат Киевской области. 33-летний воспитанник столичного футбола пополнил ряды клуба "Джуниорс" из села Шпитьки.

После 16 туров Высшей лиги действующий вице-чемпион Киевщины занимает 2-е место, отставая на 5 очков от "Нивы" из Бузовой.

Напомним, что ранее Сикорского со сканалом выставили из "Агробизнеса", вскоре после того, как футболист разместил в соцсетях свое фото на фоне Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

Сикорский на профессиональном уровне выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", латвийскую "Даугаву" (Даугавпилс), "Гелиос", "Николаев", "Горняк-Спорт", "Шейх Рассел" из Бангладеш, "Агробизнес", "Черноморец", "Волынь", "Металл" и "Перемогу". С последним из этих клубов он подписал контракт в июне этого года, однако уже после двух туров чемпионата Второй лиги соглашение с центрфорвардом было расторгнуто.

С последним из этих клубов он подписал контракт в июне этого года, однако уже после двух туров чемпионата Второй лиги соглашение с центрфорвардом было расторгнуто.