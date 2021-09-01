  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. Скандальный украинский форвард Сикорский продолжит карьеру в аматорах
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скандальный украинский форвард Сикорский продолжит карьеру в аматорах

Аматорский футбол
(1 голосов)

Нападающий будет играть за Джуниорс из села Шпитьки

Скандальный украинский форвард Сикорский продолжит карьеру в аматорах

Фото: newsru.com

Новина українською

Украинский форвард Игорь Сикорский после двухлетнего перерыва вернулся в чемпионат Киевской области. 33-летний воспитанник столичного футбола пополнил ряды клуба "Джуниорс" из села Шпитьки.

После 16 туров Высшей лиги действующий вице-чемпион Киевщины занимает 2-е место, отставая на 5 очков от "Нивы" из Бузовой.

Читайте такжеСикорский: Не исключаю, что на мою карьеру в Украине повлияла поездка в Питер

Напомним, что ранее Сикорского со сканалом выставили из "Агробизнеса", вскоре после того, как футболист разместил в соцсетях свое фото на фоне Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

Сикорский на профессиональном уровне выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", латвийскую "Даугаву" (Даугавпилс), "Гелиос", "Николаев", "Горняк-Спорт", "Шейх Рассел" из Бангладеш, "Агробизнес", "Черноморец", "Волынь", "Металл" и "Перемогу". С последним из этих клубов он подписал контракт в июне этого года, однако уже после двух туров чемпионата Второй лиги соглашение с центрфорвардом было расторгнуто.

С последним из этих клубов он подписал контракт в июне этого года, однако уже после двух туров чемпионата Второй лиги соглашение с центрфорвардом было расторгнуто.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Сикорский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...