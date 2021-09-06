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Аматорский футбол

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Тренер Олимпии официально пожизненно отстранен от футбола

Аматорский футбол
(1 голосов)

Также КДК УАФ вынес решение футболисту и начальнику команды

Тренер Олимпии официально пожизненно отстранен от футбола

Фото: ФК Олимпия /Автор - Олега Дубина

Новина українською

КДК вынес решение наказать "Олимпию" после матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины против "Волчанска" (0:1).

За ненадлежащее поведение пожизненную дисквалификацию получил главный тренер аматорского клуба с Полтавщины Александр Кулик. Он после матча выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.

Также на два года получил дисквалификацию футболист "Олимпии" Александр Гарбар. Начальник команды Дмитрий Галицкий отстранен на один год от футбола.

ФК "Олимпия" также должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн.

В соответствии с Дисциплинарными правилам УАФ данное решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет УАФ.

Ранее, Александр Кулик заявил, что будет оспаривать решение КДК.

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В статье: Александр Гарбар Олимпия (Савинцы) Александр Кулик
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Rostyslav Luchyshyn
06.09.2021 в 17:29
а арбітр покараний? то до дупи таке правосуддя
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2021 в 16:25
а тело со свистком, нарисовавшее пенальти и отменившее хз за что гол, от чего-то отстранено? нет? а, ну и норм. это все быдлотренеры и быдлопрезиденты виноваты
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+1
0
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 15:18
Попал тренер под раздачу низачто
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+1
-3
Лекарь (село Дарница)
06.09.2021 в 15:49
Нехрен гопником быть, совсем страх потерял. Тем более, что это не первый раз он себе подобное позволяет. Ни за что пишется раздельно. Самое главное тут штраф. Пусть найдут 100 тыщ гривен.
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+3
-2
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 16:04
А им так можно судить ?
+1
-2
avatar
2.dc (Николаев)
06.09.2021 в 14:58
А что Дубина? Ужель вот так вот, "ни за что, ни про что" … Приговоры то, мягко говоря, отнюдь не маленькие …
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0
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