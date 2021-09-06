Тренер Олимпии официально пожизненно отстранен от футбола

КДК вынес решение наказать "Олимпию" после матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины против "Волчанска" (0:1).

За ненадлежащее поведение пожизненную дисквалификацию получил главный тренер аматорского клуба с Полтавщины Александр Кулик. Он после матча выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.

Также на два года получил дисквалификацию футболист "Олимпии" Александр Гарбар. Начальник команды Дмитрий Галицкий отстранен на один год от футбола.

ФК "Олимпия" также должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн.

В соответствии с Дисциплинарными правилам УАФ данное решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет УАФ.

Ранее, Александр Кулик заявил, что будет оспаривать решение КДК.