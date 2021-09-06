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Наконец-то нормальный футбол. Матч на чемпионат района закончился дракой стенка на стенку - ВИДЕО

Аматорский футбол
(2 голосов)

Брутальный футбол все еще жив

Наконец-то нормальный футбол. Матч на чемпионат района закончился дракой стенка на стенку - ВИДЕО

Новина українською

Жесткой дракой закончился матч второй лиги Перемышлянского района Львовской области между командами Чемеринцев и Неделисков.

Конфликт произошел после гола в ворота второй команды. Болельщики начали предъявлять претензии судьям, после чего напали на них с кулаками.

В дело быстро ввязались футболисты обеих команд. Арбитрам тоже пришлось активно отбиваться от нападающих.

Чья победа в итоге была зафиксирована, история умалчивает.

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Источник:
ТСН-Проспорт

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Комментарии (4)
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тутти-10 (Сумська область)
06.09.2021 в 20:39
Ка..ца..пи бояться бандерівців??? Та це вони ще з гуцулами не зустрічалися!!!!
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
06.09.2021 в 20:38
Гарна природа! Куди не глянь, а Україна красива!
Ответить
0
0
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FCLviv (Львів)
06.09.2021 в 20:25
Це Бандерштадт, дєтка ! Діти гір, там суровий футбол ...
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+1
0
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sergkir
06.09.2021 в 20:34
Дыки люды цэ и всэ
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0
-1


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