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Наконец-то нормальный футбол. Матч на чемпионат района закончился дракой стенка на стенку - ВИДЕО
Брутальный футбол все еще жив
Жесткой дракой закончился матч второй лиги Перемышлянского района Львовской области между командами Чемеринцев и Неделисков.
Конфликт произошел после гола в ворота второй команды. Болельщики начали предъявлять претензии судьям, после чего напали на них с кулаками.
В дело быстро ввязались футболисты обеих команд. Арбитрам тоже пришлось активно отбиваться от нападающих.
Чья победа в итоге была зафиксирована, история умалчивает.
нарешті нормальний футбол pic.twitter.com/ln9sbbJAy6— неможливо (@your_melanie) September 6, 2021
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