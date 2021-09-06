Наконец-то нормальный футбол. Матч на чемпионат района закончился дракой стенка на стенку - ВИДЕО

Жесткой дракой закончился матч второй лиги Перемышлянского района Львовской области между командами Чемеринцев и Неделисков.

Конфликт произошел после гола в ворота второй команды. Болельщики начали предъявлять претензии судьям, после чего напали на них с кулаками.

В дело быстро ввязались футболисты обеих команд. Арбитрам тоже пришлось активно отбиваться от нападающих.

Чья победа в итоге была зафиксирована, история умалчивает.