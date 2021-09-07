Киевский Локомотив провел ребрендинг (обновлено)

Футбольный клуб "Локомотив", который позиционирует себя как один из старейших в Украине и до недавнего времени специализировался на подготовке детей, объявил о ребрендинге..

В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл Международную Детскую лигу. Команды с игроками 2009, 2010 и 2011 годов рождения являются неоднократными победителями международных турниров. А футболисты 2006 года рождения стали чемпионами Украины высшей лиги. Команды "Локомотива" тренируются на собственном реконструированном стадионе в Киеве.

"Как старейший столичный клуб, открытый еще в 1919 году, мы чтим свою историю, но пришло время обновляться и мчаться в будущее. Мы перезапускаемся под слоганом "Поезд в мечты", и эта формулировка воплощает наше стремление к победам, которое не остановить. Сейчас новая форма появится в нашей Детской академии, но уже скоро мы стартуем и во взрослом футболе", - заявил Александр Егоров, директор ФСК" Локомотив ".

Обновления коснулись логотипа, формы и стратегии развития. Идею поддержали в "Укрзалізниці". В новой айдентике, говорится в пресс-релизе, "Локомотив" отошел от исторического советского периода и сосредоточился на традициях мировых команд, основанных железнодорожниками.