  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. Киевский Локомотив провел ребрендинг (обновлено)
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киевский Локомотив провел ребрендинг (обновлено)

Аматорский футбол
Обновлено
(6 голосов)

Железнодорожники выходят на новый уровень

Киевский Локомотив провел ребрендинг (обновлено)

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Локомотив", который позиционирует себя как один из старейших в Украине и до недавнего времени специализировался на подготовке детей, объявил о ребрендинге..

В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл Международную Детскую лигу. Команды с игроками 2009, 2010 и 2011 годов рождения являются неоднократными победителями международных турниров. А футболисты 2006 года рождения стали чемпионами Украины высшей лиги. Команды "Локомотива" тренируются на собственном реконструированном стадионе в Киеве.

Киевский Локомотив провел ребрендинг (обновлено) - изображение 1"Как старейший столичный клуб, открытый еще в 1919 году, мы чтим свою историю, но пришло время обновляться и мчаться в будущее. Мы перезапускаемся под слоганом "Поезд в мечты", и эта формулировка воплощает наше стремление к победам, которое не остановить. Сейчас новая форма появится в нашей Детской академии, но уже скоро мы стартуем и во взрослом футболе", - заявил Александр Егоров, директор ФСК" Локомотив ".

Обновления коснулись логотипа, формы и стратегии развития. Идею поддержали в "Укрзалізниці". В новой айдентике, говорится в пресс-релизе, "Локомотив" отошел от исторического советского периода и сосредоточился на традициях мировых команд, основанных железнодорожниками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Локомотив (Киев)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexfc (Киев)
07.09.2021 в 16:52
Надо законодательно запретить местным властям, гос.предприятиям поддерживать команды выше уровня 2-й лиги. Кто хочет в первую лигу должен находить частного инвестора, а деньги бюджета лучше тратить на любительский спорт (футбол, баскетбол, легкую атлетику и т.д)
Ответить
+3
-2
старий фан (Рівне)
07.09.2021 в 15:41
Ромни в Сумській області, а Маяк із Сарн - географи.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.09.2021 в 15:22
лого ниче такое, а где можно глянуть список воспитанников, которые играют в УПЛ или хотя бы в пердиве?
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
07.09.2021 в 14:58
Можно было бы только поприветствовать, если только в результате не увеличится стоимость билетов.
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...