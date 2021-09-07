Локомотив заявился в аматорский чемпионат Украины и хочет стать профессиональным клубом

Футбольный клуб "Локомотив", который позиционирует себя как один из старейших в Украине и до недавнего времени специализировался на подготовке детей, объявил о ребрендинге и планах войти в профессиональный футбол.

При этом "Локомотив" заявился в аматорский чемпионат Украины и сыграл свой первый матч в группе 1 (у других команд уже по 4-5 сыгранных поединков). 5 сентября железнодорожники уступили "Маяку" из города Ромны Ровенской области со счетом 0:4.

Между тем, в пресс-релизе клуба указывается, что "Локомотив" начнет инвестировать в трансферы после создания профессиональной команды и выхода во Вторую лигу, однако ключевой задачей останется фокус на выпускниках собственной Детской академии.

В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл Международную Детскую лигу. Команды с игроками 2009, 2010 и 2011 годов рождения являются неоднократными победителями международных турниров. А футболисты 2006 года рождения стали чемпионами Украины высшей лиги. Команды "Локомотива" тренируются на собственном реконструированном стадионе в Киеве.

"Как старейший столичный клуб, открытый еще в 1919 году, мы чтим свою историю, но пришло время обновляться и мчаться в будущее. Мы перезапускаемся под слоганом "Поезд в мечты", и эта формулировка воплощает наше стремление к победам, которое не остановить. Сейчас новая форма появится в нашей Детской академии, но уже скоро мы стартуем и во взрослом футболе", - заявил Александр Егоров, директор ФСК" Локомотив ".

"По нашим выпускниками постоянно охотятся взрослые клубы. Многие выпускники уже играют в профессиональных клубах в Украине и Европе. Так почему бы "Локомотиву" самому не создать условия для своих воспитанников? У нас есть все шансы стать крепкой профессиональной командой, а начинаем мы прямо сейчас", - рассказал Александр Егоров.

Что касается ребрендинга, то обновления коснулись логотипа, формы и стратегии развития. Идею поддержали в "Укрзалізниці". В новой айдентике, говорится в пресс-релизе, "Локомотив" отошел от исторического советского периода и сосредоточился на традициях мировых команд, основанных железнодорожниками.