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В цветах Шахтера: Алиев забил два гола в матче на чемпионат района
Сашко забил два гола с пенальти
Фото: Facebook
Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ненадолго вернулся в футбол, сыграв за аматорскую команду из Полтавской области.
Алиев провел полный матч на чемпионат Лубнянского района за аматорский футбольный клуб "Лубны Торг" против Чайки" из Вишневого.
В итоге, Алиев забил два гола с пенальти, хотя хозяева и проиграли в итоге со счётом 2:3.
После матча местные жители подходили за автографом одиозного футболиста.
Также забавно, что форма команды "Лубны Торг" очень напоминает дизайном и расцветкой форму донецкого "Шахтера".
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