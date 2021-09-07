В цветах Шахтера: Алиев забил два гола в матче на чемпионат района

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ненадолго вернулся в футбол, сыграв за аматорскую команду из Полтавской области.

Алиев провел полный матч на чемпионат Лубнянского района за аматорский футбольный клуб "Лубны Торг" против Чайки" из Вишневого.

В итоге, Алиев забил два гола с пенальти, хотя хозяева и проиграли в итоге со счётом 2:3.

После матча местные жители подходили за автографом одиозного футболиста.

Также забавно, что форма команды "Лубны Торг" очень напоминает дизайном и расцветкой форму донецкого "Шахтера".