  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. В цветах Шахтера: Алиев забил два гола в матче на чемпионат района
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В цветах Шахтера: Алиев забил два гола в матче на чемпионат района

Аматорский футбол
(2 голосов)

Сашко забил два гола с пенальти

В цветах Шахтера: Алиев забил два гола в матче на чемпионат района

Фото: Facebook

Новина українською

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ненадолго вернулся в футбол, сыграв за аматорскую команду из Полтавской области.

Алиев провел полный матч на чемпионат Лубнянского района за аматорский футбольный клуб "Лубны Торг" против Чайки" из Вишневого.

В итоге, Алиев забил два гола с пенальти, хотя хозяева и проиграли в итоге со счётом 2:3.

После матча местные жители подходили за автографом одиозного футболиста.

Читайте такжеАлиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!

Также забавно, что форма команды "Лубны Торг" очень напоминает дизайном и расцветкой форму донецкого "Шахтера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Алиев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
07.09.2021 в 23:08
Этот хоть с российскими блогерами не якшается на стадионе им. Лобановского...
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
07.09.2021 в 22:56
Наступним досягненням буде чемпіонат села, а потім – чемпіонат двору
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
07.09.2021 в 22:39
Чемпионат района…как говорится вернулся к истокам. Вот это пузо наел/напил Сашко.
Ответить
+1
0
янковский ян (Запорожье)
07.09.2021 в 23:05
Та там у всех пузо немаленькое
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...