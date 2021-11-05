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Ибра нервно курит. 70-летний украинский футболист отыграл полный матч на первенство района

Аматорский футбол
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Такими темпами и до Книги рекордов Гиннеса недалеко

Ибра нервно курит. 70-летний украинский футболист отыграл полный матч на первенство района

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70-летний украинский футболист Петр Федоренко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самый возрастной футболист планеты.

Федоренко вышел в стартовом составе и провел весь матч на первенство Киево-Святошинского района между гостомельским "Факелом" и ФК "Хотив", что позволило ему стать самым возрастным игроком в истории украинского футбола.

О Федоренко известно, что он родился 8 июля 1951 года в селе Хотив, за команду которого и выступает на протяжении последних 55 лет. С конца восьмидесятых годов прошлого века он является также и играющим тренером команды.

"В Книге Рекордов Гиннеса подобных рекорд принадлежит вратарю израильского ФК "Ирони Ор Йегуда" Исааку Хайику, который сыграл матч в возрасте 73 лет. Я думаю, что у нашего рекордсмена есть все шансы через некоторое время побороться за мировое признание его спортивного долголетия", – отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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