Ибра нервно курит. 70-летний украинский футболист отыграл полный матч на первенство района

70-летний украинский футболист Петр Федоренко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самый возрастной футболист планеты.

Федоренко вышел в стартовом составе и провел весь матч на первенство Киево-Святошинского района между гостомельским "Факелом" и ФК "Хотив", что позволило ему стать самым возрастным игроком в истории украинского футбола.

О Федоренко известно, что он родился 8 июля 1951 года в селе Хотив, за команду которого и выступает на протяжении последних 55 лет. С конца восьмидесятых годов прошлого века он является также и играющим тренером команды.