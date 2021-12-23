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Сергей Ковалец возглавил аматорский клуб
Известный тренер вернулся к работе
Фото: dynamo.kiev.ua
Украинский специалист Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе.
Новой командой 53-летнего наставника стало "Полесье" (Ставки), выступающий в чемпионате Житомирской области.
Последним местом работы Ковальца был "Черноморец", который он покинул в феврале. С одесским клубом он проработал девять месяцев. Ранее специалист тренировал "Львов", "Александрию", "Оболонь", запорожский "Металлург, молодежную сборную Украины, словацкий "Татран" и литовский "Тракай".
У руля "Полесья" Ковалец сменил Жилмара, под руководством которого команда стала чемпионом Житомирской области и вышла в финал Кубка Житомирщины.
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