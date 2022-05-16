"Даже на улицу выйти не безопасно". Как в Николаеве живёт футбольный клуб, который собирается во Вторую лигу

Футбол в Украине на паузе, но невозможно заморозить всю сферу деятельности, в которую до войны были привлечены сотни команд и тысячи футболистов. От того, что началась война, футболисты своей профессии не лишились, хоть и находятся без возможности ей заниматься профессионально, как это было ранее. Сломалось абсолютно всё: в том числе планы некоторых клубов дебютировать во Второй лиге ПФЛ. Один из таких клубов - николаевский "Васт" - перед началом полномасштабной войны как раз проходил процедуру аттестации, чтобы с лета 2022 года стать профи. Пока эти планы пришлось поставить на паузу, а менеджерам клуба искать другие варианты существования в военное время. Николаев практически с первых дней войны и по сей день находится под хаотическим обстрелом со стороны российских военных, в том числе гражданских объектов и жилых домов. О жизни в таких условиях и планах на будущее UA-Футбол рассказал вице-президент "Васта" Антон Шиманец.

- Как сейчас дела у футбольного клуба?

- На данный момент мы сотрудничество с футболистами и персоналом не прекращали. Но, поскольку чемпионат досрочно закончен, все сидят дома, помогают, волонтёрствуют и в футбольной жизни пока не участвуют. Буквально на прошлой неделе нас стали приглашать на благотворительные матчи или турниры. Поэтому мы потихоньку начинаем собираться.

Клуб с первых дней войны на местном уровне осуществлял всевозможные варианты помощи, что было в наших силах: и от нашего спонсора разные мероприятия, и информационные моменты, и помощь людям эвакуироваться.

Недавно мы помогали в организации вывоза детей с двумя тренерами в Болгарию. Они выехали на три месяца, но сейчас идёт работа с документами, чтобы была возможность продлить этот срок. Насколько я знаю, там можно до полугода находиться в зависимости от ситуации в Украине.

Также планируем отправить детей в Германию где-то на три месяца. Ведём разговор, чтобы два полноценных возраста СДЮШОР вывезти в одну из немецких академий, чтобы там наладить учебно-тренировочный процесс. Потому что те дети, которые уже выехали, там сборные разных возрастов. Например, пять детей одного года рождения, четыре - другого. Сейчас мы хотим переформатироваться, чтобы собрать отдельно два возраста и они по возможности участвовали в каких-то турнирах.

СДЮШОР финансируется управлением спорта, а мы из-за подписанного с ними договора о сотрудничестве со своей стороны помогаем. Мы ни от чего не отказываемся: ни от взрослой команды, ни от детских. На данный момент есть ресурсы. Думаю, в дальнейшем будем продолжать.

- Как сейчас построен тренировочный процесс в первой команде и как на него влияют постоянные взрывы и воздушные тревоги?

- Последние две недели мы выезжали за город на базу: есть гостиница, столовая и футбольное поле. Воздушные тревоги там так же слышны, но туда, слава Богу, ничего не прилетает, поэтому у ребят была возможность потренироваться. На данный момент мы распустили команду до 25 мая. Насколько я знаю, в этот день должно быть какое-то решение по поводу военного положения. И уже в зависимости от принятого руководством страны решения мы уже дальше будем планировать.

Я знаю, что у нас в городе в любой район может прилететь. Поэтому мы стараемся за город выезжать и вывозить ребят, которые находились в граничащих с Херсонской областью местах.

- Какая глобальная цель стоит перед командой "Васт"? Сейчас пока думаете просто о дебюте во Второй лиге или возможности клуба позволяют мечтать о первой или даже Премьер-лиге?

- У нас была ситуация с тем, что МФК "Николаев" в городе фактически прекратил существование. Хотя они говорили, что будут продолжать участие, но по состоянию на 22 февраля там не было ни футболистов, ни тренерского штаба. У нас в это же время заканчивалась процедура аттестации для перехода во Вторую лигу, оставался только финансовый критерий. То есть, получается, мы должны были быть представителем региона во Второй лиге, а параллельно планировали оставить дубль для аматоров.

У нас была стратегия на три года. На сегодняшний день всё так же, как и планировали. Вопрос в том, что предложат: это может быть Вторая лига, но я слышал, что Первая и Вторая лиги могут объединиться в одну. Мы планируем там принимать участие. Если у нас ничего не поменяется с нашими инвесторами и спонсорами, то ещё оставим одну команду на аматоры. А там уже по спортивному принципу: есть планы выйти в Первую лигу, если будем стартовать со Второй. Пока по спортивным целям у нас всё остаётся из того, что планировали. Кроме планов по объектовой инфраструктуре. У нас были возможность и планы приобретения базы, стадиона. Это сейчас в подвешенном состоянии.

- Вы сказали о стратегии на три года, но так и не сказали, какой она была.

- В первый год мы участвуем во Второй лиге и параллельно приобретаем комплекс спортивной инфраструктуры (стадион, гостиница и столовая). На второй год выход в Первую лигу плюс реконструкция инфраструктуры. На третий год - участие в Первой лиге.

- Как сильно изменился состав команды с начала войны?

- Есть ребята, которые уезжали за границу на просмотр. Они там и остались: клубы попросили, чтобы мы их отзаявили. Таких три человека. Два человека выехали по семейным вопросам ещё в довоенное время - будут они в команде или нет, сейчас сложно сказать. Но остальные все, кто был в заявке, остаются. Мы дозаявили пять игроков в первых числах февраля, они сейчас с нами. То есть пять уехало - пять дозаявили. Как будет дальше, посмотрим. Потому что мы ещё полностью не собирались.

- Выплаты в клубе сейчас какие-то есть?

- Мы полностью закрыли февраль. В марте чуть урезали. Сейчас мы ещё урезали частично. Где-то процентов на 30 упала зарплата игроков. Но основную массу финансовую мы оставляем и выплачиваем.

- Из клуба кто-то пошёл служить?

- В Территориальной обороне у нас есть ребята.

- Какой бюджет был у клуба в 2021 году?

- Мы были в аматорах. Наш бюджет составлял порядка 3 миллионов. Это был сезон, когда мы переходили из областного чемпионата в аматорский и параллельно играли в чемпионате Одесской области. Плюс куча кубков были. Если грубо, то где-то 3-3,5 миллиона был бюджет.

- В нынешнее время с кем-то возможно проводить товарищеские матчи или только двусторонки?

- Мы общались с командами из соседних областей. К примеру, мы созванивались с "Черноморцем", у них также было желание сыграть благотворительные игры, но они ждали решения губернатора области. Звонили в "Александрию" и, по-моему, "Зирке". Из этих клубов мы пока ни с кем не договорились. А местные областные команды нам сами звонят и приглашают. Мы одну игру уже сыграли. На следующей неделе приглашают на мини-турнирчик в более безопасной части области. Там где-то четыре команды будет областного уровня.

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- Вопрос не совсем к вам, но вы всё же находитесь в Николаеве и вам однозначно виднее. Есть ли какие-то новости по поводу МФК "Николаев"? В конце 2021-го была информация, что клуб в лучшем случае доиграет до конца чемпионат, который досрочно завершился. Движение в клубе и вокруг него хоть какое-то происходит?

- До войны они отзаявили всех футболистов и тренерский штаб. Эта тема очень много обсуждалась в местной прессе. Понимания того, что должно было быть с МФК, никакого не было. Руководство клуба ни с кем не контактировало, ничего не объясняло. У нас был диалог, что мы заходим во Вторую лигу и будем представителем от нашего региона независимо от того, будет ли МФК или нет. Это было до войны. Общались с руководством клуба напрямую, задавали вопросы, потому что хотели дозаявить двух игроков, которые были в "Николаеве". Какой-то конкретики по поводу возможного объединения или заходить вместо них, никто от них не услышал.

Сейчас, думаю, вообще этот вопрос не должен обсуждаться, потому что на данный момент я не слышал ни от руководства МФК, ни от персонала клуба вообще никаких новостей даже по поводу СДЮШОР. Что с клубом будет в послевоенное время, мне тяжело сказать. Они финансировались в основном из городского бюджета. Я не думаю, что сейчас деньги какие-то будут выделяться на футбол в том объёме, в котором они хотели, чтобы выделялись до войны. А сейчас, думаю, даже тех денег, которые они получали до войны, вряд ли дадут.

- Не думали об объединении с МФК "Николаев"?

- Это два разных клуба, два разных названия. Мы могли тогда помочь футболистами, персоналом. Объединяться, чтобы мы стали МФК "Николаев", мы бы так не сделали. У нас совсем другие задачи, идеи и цели. Как будет после войны, мне сложно сказать. Если мы получим аттестат, у них свой клуб, у нас будет свой. Если с руководством города или области придём к какому-то общему знаменателю, то можно будет разговаривать о какой-то взаимопомощи. Но чтобы мы заходили во Вторую лигу, меняя название для сохранения бренда, думаю, мы скорее всего не согласимся - это два разных клуба. Это всё надо обсуждать, когда закончится война и будут конкретные какие-то мысли, идеи, бюджет и всё остальное.

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- Как постоянные прилёты влияют на жизнь николаевцев? Насколько, по-вашему, вообще безопасно просто выйти на улицу?

- Не безопасно вообще. Пока Херсон находится в оккупации, они обстреливают Николаев ежедневно и по многу раз. Больше месяца в городе не было воды: повредили городской водопровод. Провести ремонт не представлялось возможным, потому что повреждение было в той зоне, где продолжались военные действия. На данный момент в городе дали резервное водоснабжение, но обстрелы продолжаются. Люди уезжают из города по сёлам. Насколько это долго будет продолжаться, пока непонятно.

- Насколько пострадал город?

- До середины апреля были районы, куда не прилетало. Но после этого уже нет в городе района, где нет каких-либо разрушений.

- Самая дикая вещь, которую вы видели в Николаеве во время войны.

- Удар по городской администрации.

- Как война повлияла на бизнес компании?

- У нас из пяти направлений работы предприятия осталось на 50% только одного. Четыре направления не работают и заморожены. Предприятие, сферой деятельности которого было производство оборудования, работает процентов на 50 по текущим контрактам. Сохранили рабочие места. Не в полном объёме, но есть по крайней мере работа, заработные платы выплачиваются.

- Как вы думаете, когда закончится война?

- Думаю, скоро она не закончится. Исходя из динамики развития событий на сегодняшний день, которую мы видим по нашим и соседним областям, думаю, это всё минимум до зимы. Хотелось бы ошибаться, но, думаю, быстро это не закончится.

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