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Известен состав участников аматорского чемпионата Украины 2022/23
Матчи 1-го тура пройдут уже на этих выходных
фото из свободных источников
Сформированы две группы участников чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд сезона-2022/2023.
Группа 1
ФК "Куликов" (Львовская обл.).
"Луцксантехмонтаж № 536" (Луцк).
"Агрон" (Великогаевская ОТГ, Тернопольская обл.).
"Варатик" (Коломыя, Ивано-Франковская обл.).
"Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.).
Факел (Липовец, Винницкая обл.).
Группа 2
"Дружба" (Мировка, Киевская обл.).
"Штурм" (Иванков, Киевская обл.).
"Локомотив" (Киев).
"Атлет" (Киев).
"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.).
"Мотор" (Запорожье).
"Нефтяник" (Ахтырка, Сумская обл.).
Отмечается, что поединки 1-го тура пройдут 10-11 сентября.
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