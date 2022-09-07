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Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известен состав участников аматорского чемпионата Украины 2022/23

Аматорский футбол
(3 голосов)

Матчи 1-го тура пройдут уже на этих выходных

Известен состав участников аматорского чемпионата Украины 2022/23

фото из свободных источников

Новина українською

Сформированы две группы участников чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд сезона-2022/2023.

Группа 1

ФК "Куликов" (Львовская обл.).

"Луцксантехмонтаж № 536" (Луцк).

"Агрон" (Великогаевская ОТГ, Тернопольская обл.).

"Варатик" (Коломыя, Ивано-Франковская обл.).

"Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.).

Факел (Липовец, Винницкая обл.).

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Группа 2

"Дружба" (Мировка, Киевская обл.).

"Штурм" (Иванков, Киевская обл.).

"Локомотив" (Киев).

"Атлет" (Киев).

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.).

"Мотор" (Запорожье).

"Нефтяник" (Ахтырка, Сумская обл.).

Отмечается, что поединки 1-го тура пройдут 10-11 сентября.

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В статье: аматорский футбол
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Источник:
УАФ

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