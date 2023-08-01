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В Киеве прошел турнир в честь 25-летия Хелсгруп

Аматорский футбол
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Команда нашего сайта также приняла участие в турнире

В Киеве прошел турнир в честь 25-летия Хелсгруп

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В июле в Киеве состоялся любительский турнир, посвященный 25-летию футбольной команды "Хелсгруп".

Как отмечают основатели коллектива, название не происходит от какой-либо корпорации. Четверть века назад единомышленники решили собрать "группу здоровья", которая играла бы на разных любительских турнирах, в переводе на английский вышло "Хелсгруп". Богатая история позволила хозяевам собрать сразу две команды: самому старшему игроку было 59 лет, а самому младшему - 14.

На соревнование заявилось 9 коллективов, среди которых была и редакция сайта UA-Футбол. На первом этапе участники разделились на две группы. В первой из них играли FC "Vladimirovich", "Хелсгруп", "Днепр-04" и "Катран". За выход в плей-офф во второй группе соревновались "Дарница", "Healthgroup#1", Сборная Комиков, Сборная Друзей КФЛЛ и UA-Футбол.

После группового этапа определились полуфинальные пары, где оказались обе команды "Хелсгруп", "Vladimirovich" и "Дарница". В обеих парах сильнее оказались коллективы из группы А, так что "Хелсгруп" и "Vladimirovich" во второй раз на турнире встретились в финале. Если встреча на групповом этапе завершилась вничью 1:1, то решающий поединок оказался уже за "группой здоровья" - хозяева турнира победили 6:4.

Но, несмотря на то, что победитель может быть только один, трофеи на память получила каждая команда. Много эмоций, спортивная борьба, красивые головы и драматические развязки - это все было на турнире в честь 25-летия "Хелсгруп". Но участники не только получали призы и удовольствие от игры, но собирали средства на ВСУ. UA-Футбол искренне благодарит организаторов за турнир 2023 года и за приглашение на соревновение в 2024-м. Надеемся, что он состоится уже в мирной Украине, когда футболу в Донецке, Луганске и Крыму не будут мешать ни воздушные тревоги, ни страна-террорист.

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