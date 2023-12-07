Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок регионов УЕФА. Стали известны соперники Украины в промежуточном раунде
Кубок регионов УЕФА - турнир для аматорских команд
uefa.com
Сегодня, 7 декабря, во время жеребьевки определились группы в предварительном и промежуточном раундах Кубка регионов УЕФА сезона-2024/2025.
Участие в турнире среди любительских команд примут 36 национальных ассоциаций, в том числе и Украина.
Представители 30 ассоциаций с наивысшим коэффициентом в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу в промежуточном раунде. Оставшиеся шесть команд сразятся за две путевки в предварительном раунде.
Восемь победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, проведение которой запланировано на последние две недели июня или июля 2025 года.
Украина, находившаяся во второй корзине перед жеребьевкой, в промежуточном раунде встретится с представителями Польши, Израиля и Казахстана.
Кубок регионов УЕФА-2024/2025
Промежуточный раунд
Группа 1: Польша, Украина, Израиль, Казахстан.
Группа 2: Португалия, Великобритания, Финляндия, Латвия.
Группа 3: Сербия, Словакия, Уэльс, Северная Македония.
Группа 4: Ирландия, Швейцария, Северная Ирландия, победитель группы по предварительному раунду.
Группа 5: Чехия, Босния и Герцеговина, Шотландия, победитель группы А в предыдущем раунде.
Группа 6: Турция, Венгрия, Сан-Марино, Словения.
Группа 7: Испания, Болгария, Белоруссия, Молдова.
Группа 8: Хорватия, Италия, Румыния, Мальта.
32 команды были разбиты на восемь групп по четыре участника. Для каждого мини-турнира будут определены хозяева, в финал выйдут восемь победителей групп.
Популярное сейчас
- Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму
- ВСУ продолжают уничтожать оккупантов тысячами. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Ассист Мудрика в топ-матче, провал Ман Сити и миниатюрный новичок Баварии. Главные новости за 6 декабря
- С Шапаренко, Ванатом и Сидоровым. Стартовые составы Динамо - Металлист 1925
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО