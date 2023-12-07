Кубок регионов УЕФА. Стали известны соперники Украины в промежуточном раунде

Сегодня, 7 декабря, во время жеребьевки определились группы в предварительном и промежуточном раундах Кубка регионов УЕФА сезона-2024/2025.

Участие в турнире среди любительских команд примут 36 национальных ассоциаций, в том числе и Украина.

Представители 30 ассоциаций с наивысшим коэффициентом в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу в промежуточном раунде. Оставшиеся шесть команд сразятся за две путевки в предварительном раунде.

Восемь победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, проведение которой запланировано на последние две недели июня или июля 2025 года.

Украина, находившаяся во второй корзине перед жеребьевкой, в промежуточном раунде встретится с представителями Польши, Израиля и Казахстана.

Кубок регионов УЕФА-2024/2025

Промежуточный раунд

Группа 1: Польша, Украина, Израиль, Казахстан.

Группа 2: Португалия, Великобритания, Финляндия, Латвия.

Группа 3: Сербия, Словакия, Уэльс, Северная Македония.

Группа 4: Ирландия, Швейцария, Северная Ирландия, победитель группы по предварительному раунду.

Группа 5: Чехия, Босния и Герцеговина, Шотландия, победитель группы А в предыдущем раунде.

Группа 6: Турция, Венгрия, Сан-Марино, Словения.

Группа 7: Испания, Болгария, Белоруссия, Молдова.

Группа 8: Хорватия, Италия, Румыния, Мальта.

32 команды были разбиты на восемь групп по четыре участника. Для каждого мини-турнира будут определены хозяева, в финал выйдут восемь победителей групп.