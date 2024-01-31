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Сборная Украины и ФК Агробизнес побеждают на турнире в Норвегии
Футбол для Украины
Фото: Прес-служба АВФУ
Второй год в Норвегии проводится благотворительный международный футбольный турнир Кубок ветеранов. И второй год подряд в нем принимают украинские команды – Национальная сборная Украины среди ветеранов и ФК "Агробизнес" – получая максимальные результаты!
В живописном Лаэрдале, что на севере от Осло, проходит настоящий футбольный фестиваль, в этом году участие в котором приняли участие 37 мужских и женских команд. Ассоциация ветеранов футбола Украины, получив приглашение для сборной и клубов стать участником "Кубка ветеранов", с радостью ответила согласием.
Главной изюминкой Кубка ветеранов является турнир с участием национальных сборных, в котором, кроме Украины, приняли участие Норвегия, Финляндия, Фарерские острова и Грузия. А ФК "Агробизнес" как одна из ведущих ветеранских команд Украины и многократный чемпион Украины выступал в турнире 40+ лет.
Главное внимание на Кубке ветеранов-2024 привлек турнир среди национальных ветеранских сборных пяти стран! Норвегия, Украина, Финляндия, Грузия и Фарерские острова выставили мощные составы, а каждая из игр была напряженной и богатой эмоциями. Цвета сборной Украины защищали: Сергей Нагорняк, Олег Собуцкий, Владимир Езерский, Виталий Рева, Андрей Воробей, Вячеслав Шевчук, Евгений Левченко, Вячеслав Свидерский, Тарас Михалик и Олег Шелаев. В составе Грузии, возглавлявшего первый вице-президент национальной федерации Каха Чумбуридзе, выступали Александр Иашвили, Зураб Хизанишвили, Александр Кобахидзе, Георгий Ломая, в Норвегии Эрик Бакке, Торе Андре Фло, Стефен Иверсен и другие.
Групповой этап
Украина – Грузия – 2:3
Голы Украины: Вячеслав Шевчук, Андрей Воробей.
Украина – Фарерские острова – 5:1
Голы: Вячеслав Шевчук, Тарас Михалик (два), Сергей Нагорняк, Олег Шелаев.
Украина – Финляндия – 8:1
Голы: Андрей Воробей (три), Тарас Михалик (два), Сергей Нагорняк, Вячеслав Свидерский, Олег Шелаев.
Украина – Норвегия – 4:1
Голы: Андрей Воробей, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Евгений Левченко.
ФИНАЛ
Украина – Грузия – 4:3
Голы: Тарас Михалик, Евгений Левченко, Вячеслав Шевчук, Олег Собуцкий
Результаты матчей ФК "Агробизнес" на турнире Кубок ветеранов:
ФК "Агробизнес" – ФК "Лаердаль" – 3:1
Голы у "Агробизнеса": Андрей Донец, Эдуард Цихмейструк, Артем Старгородский.
ФК "Агробизнес" – ФК "Струн" – 4:1
Голы: Александр Косырин (три), Максим Сирота.
ФК "Агробизнес" – ФК "Лустер" – 1:1
Гол: Артём Старгородский.
1/2 финала
ФК "Агробизнес" - ФК "Возраст" - 3:0
Голы: Александр Косырин (два), Андрей Донец.
ФИНАЛ
ФК "Агробизнес" - ФК "Согндаль" - 1:1. По пенальти 3:0
Гол: Андрей Донец.
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