  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. Отец Яремчука стал помощником главного тренера украинского клуба
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Яремчука стал помощником главного тренера украинского клуба

Аматорский футбол

Олег Яремчук нашел новую работу

Отец Яремчука стал помощником главного тренера украинского клуба

Фото: facebook.com/fcmykolaivlviv

Новина українською

Аматорский ФК "Николаев", представляющий львовскую область, уведомил о кадровых изменениях.

Тренерский штаб покинул Василий Каюк, отныне он будет занимать должность спортивного директора академии черкасского "ЛНЗ", выступающего в УПЛ.

Новым помощником Виталия Шумского будет Олег Яремчук, который ранее работал в структуре ФК "Львов". Следует отметить, что Олег Степанович является отцом форварда сборной Украины и "Валенсии" Романа Яремчука.

Ранее Яремчук-старший возглавлял ПФК "Львов" U-19 (2018-2021), а также входил в тренерский штаб первой команды львовян (2021-2022) при Олеге Бессмертном.

ФК "Николаев" - участник полуфинала Кубка Украины среди любителей. 3 апреля команда сыграет с "Blago-Юность" (село Верхняя, Ивано-Франковская область).

По теме
yellow-arrow
Спарринг с аматорами. Черноморец определился с планами на международную паузу
yellow-arrow
Аматорский ФАПФ со следующего сезона намерен заявиться на Вторую лигу
yellow-arrow
"Очень надеемся, что Саша еще поиграет", - тренер аматорского Авангарда - о роли Гладкого в клубе
ФК Николаев (Львовская область)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Миколаїв
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости