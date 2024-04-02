Отец Яремчука стал помощником главного тренера украинского клуба

Аматорский ФК "Николаев", представляющий львовскую область, уведомил о кадровых изменениях.

Тренерский штаб покинул Василий Каюк, отныне он будет занимать должность спортивного директора академии черкасского "ЛНЗ", выступающего в УПЛ.

Новым помощником Виталия Шумского будет Олег Яремчук, который ранее работал в структуре ФК "Львов". Следует отметить, что Олег Степанович является отцом форварда сборной Украины и "Валенсии" Романа Яремчука.

Ранее Яремчук-старший возглавлял ПФК "Львов" U-19 (2018-2021), а также входил в тренерский штаб первой команды львовян (2021-2022) при Олеге Бессмертном.

ФК "Николаев" - участник полуфинала Кубка Украины среди любителей. 3 апреля команда сыграет с "Blago-Юность" (село Верхняя, Ивано-Франковская область).