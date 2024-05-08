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ФК Николаев со Львовщины завоевал аматорский Кубок Украины-2024
В двухматчевом финале Николаев одолел Штурм с Киевщины
фото из свободных источников
8 мая состоялся ответный матч финала Кубка Украины среди аматоров сезона-2023/2024 между ФК "Николаев" со Львовщины и "Штурмом" из Киевской области.
Первая игра на поле "Штурма" завершилась ничьей 2:2, ответный матч на стадионе "Николаева" - со счетом 1:1. Благодаря большему количеству голов на выезде представители Львовщины одержали победу в финале и свой первый Кубок Украины среди любителей.
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Добавим, что оба финалиста стали участниками следующего розыгрыша Кубка Украины.
Кубок Украины среди аматоров. Финал
"Штурм" (Иванков, Киевская обл.) - ФК "Николаев" (Львовская обл.) 2:2
Голы: Бриженко (6), Шевчук (57) - Коваль (16, с пенальти), Цюпка (65).
ФК "Николаев" (Львовская обл.) - "Штурм" (Иванков, Киевская обл.) 1:1
Голы: Цюпка (88) - Хруль (90+5).
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