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ФК Николаев со Львовщины завоевал аматорский Кубок Украины-2024

Аматорский футбол
Обновлено

В двухматчевом финале Николаев одолел Штурм с Киевщины

ФК Николаев со Львовщины завоевал аматорский Кубок Украины-2024

фото из свободных источников

Новина українською

8 мая состоялся ответный матч финала Кубка Украины среди аматоров сезона-2023/2024 между ФК "Николаев" со Львовщины и "Штурмом" из Киевской области.

Первая игра на поле "Штурма" завершилась ничьей 2:2, ответный матч на стадионе "Николаева" - со счетом 1:1. Благодаря большему количеству голов на выезде представители Львовщины одержали победу в финале и свой первый Кубок Украины среди любителей.

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Добавим, что оба финалиста стали участниками следующего розыгрыша Кубка Украины.

Кубок Украины среди аматоров. Финал

"Штурм" (Иванков, Киевская обл.) - ФК "Николаев" (Львовская обл.) 2:2

Голы: Бриженко (6), Шевчук (57) - Коваль (16, с пенальти), Цюпка (65).

ФК "Николаев" (Львовская обл.) - "Штурм" (Иванков, Киевская обл.) 1:1

Голы: Цюпка (88) - Хруль (90+5).

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аматорский футбол
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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