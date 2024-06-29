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Представитель Кировоградской области победил команду из Ивано-Франковской. Определился любительский Чемпион Украины

Аматорский футбол
Обновлено

По голу в каждом из таймов

Представитель Кировоградской области победил команду из Ивано-Франковской. Определился любительский Чемпион Украины

УАФ

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В финале чемпионата Украины среди любителей сезона 2023/24 годов сошлись "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) и "Пробий" (Городенка, Ивано-Франковская обл.). Матч прошел 28 июня на НТК им. В. Банникова в Киеве.

Для обеих команд это был первый финал такого уровня в их истории. Победителем поединка стал "Агротех", забивший по голу в конце каждого из таймов.

В прошлом году любительский чемпионат выиграла "Дружба", которая сразу же после этого стала чемпионом Второй лиги. Агротех на следующий сезон еще не будет заявляться в профессионалы, а вот Пробий получил аттестат и будет представлять Группу А той же Второй лиги.

Чемпионат Украины среди любителей. Финал

"Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) - "Пробий" (Городенка, Ивано-Франковская обл.) - 2:0 (1:0)

Голы: Сурженко (45+2), Пономаренко (82)

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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