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Экс-хавбек Металлиста 1925 перешел в аматорский клуб
Андрей Ткачук нашел себе новую команду
Фото: ФК Металіст 1925
Бывший полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ткачук нашел себе новую команду.
36-летний хавбек перебрался в аматорский клуб "Феникс" из села Подмонастырь Львовской области.
Ткачук родился в Житомире, начал заниматься футболом в местном "Полесье".
Последним его клубом был "Металлист 1925", который он покинул этим летом. Весеннюю часть сезона он провел в аренде в перволиговом "Диназе".
На профессиональном уровне он также выступал за киевский "Арсенал", "Черноморец", "Карпаты", казахстанские "Акжайик" и "Атарау", "Минай" и "Ворсклу".
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