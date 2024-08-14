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Экс-хавбек Металлиста 1925 перешел в аматорский клуб

Аматорский футбол

Андрей Ткачук нашел себе новую команду

Экс-хавбек Металлиста 1925 перешел в аматорский клуб

Фото: ФК Металіст 1925

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Бывший полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ткачук нашел себе новую команду.

36-летний хавбек перебрался в аматорский клуб "Феникс" из села Подмонастырь Львовской области.

Ткачук родился в Житомире, начал заниматься футболом в местном "Полесье".

Последним его клубом был "Металлист 1925", который он покинул этим летом. Весеннюю часть сезона он провел в аренде в перволиговом "Диназе".

На профессиональном уровне он также выступал за киевский "Арсенал", "Черноморец", "Карпаты", казахстанские "Акжайик" и "Атарау", "Минай" и "Ворсклу".

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Андрей Ткачук
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Источник:
Trussardi AG
Опубликовал: Алина Ерофеева
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