Экс-хавбек Металлиста 1925 перешел в аматорский клуб

Бывший полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ткачук нашел себе новую команду.

36-летний хавбек перебрался в аматорский клуб "Феникс" из села Подмонастырь Львовской области.

Ткачук родился в Житомире, начал заниматься футболом в местном "Полесье".

Последним его клубом был "Металлист 1925", который он покинул этим летом. Весеннюю часть сезона он провел в аренде в перволиговом "Диназе".

На профессиональном уровне он также выступал за киевский "Арсенал", "Черноморец", "Карпаты", казахстанские "Акжайик" и "Атарау", "Минай" и "Ворсклу".