Вратарь столичного Ребеля забил Зирке со своей половины поля

Во 2-м туре Любительского чемпионата Украины "Зирка" в Кропивницком принимала "Ребель" из столицы.

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На экваторе первого тайма кипер гостей Максим Бабийчук пробил со своей половины поля в направлении ворот соперника. Мяч перелетел его коллегу и очутился в сетке.

30-летний футболист дебютировал в УПЛ еще в сезоне 2015/16 в составе "Металлурга" (Запорожье). Впрочем, карьера в элите так и не сложилась – он провел всего 4 встречи в высшем дивизионе. Также Максим защищал цвета "Вереса", "Дружбы" (Мировка), винницкой "Нивы", "Буковины" и "Краматорска".