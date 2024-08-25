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Вратарь столичного Ребеля забил Зирке со своей половины поля

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Вратарь столичного Ребеля забил Зирке со своей половины поля

Фото: НК Верес

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Во 2-м туре Любительского чемпионата Украины "Зирка" в Кропивницком принимала "Ребель" из столицы.

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На экваторе первого тайма кипер гостей Максим Бабийчук пробил со своей половины поля в направлении ворот соперника. Мяч перелетел его коллегу и очутился в сетке.

30-летний футболист дебютировал в УПЛ еще в сезоне 2015/16 в составе "Металлурга" (Запорожье). Впрочем, карьера в элите так и не сложилась – он провел всего 4 встречи в высшем дивизионе. Также Максим защищал цвета "Вереса", "Дружбы" (Мировка), винницкой "Нивы", "Буковины" и "Краматорска".

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Максим Бабийчук Зирка (Кропивницкий)
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Источник:
Український футбол Онлайн
Опубликовал: Александр Симченко
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