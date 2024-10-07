Бывший игрок Динамо продолжит карьеру в аматорском клубе

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка нашел себе новый клуб.

34-летний футболист будет выступать за аматорскую команду "Лесное" из Киевской области.

Предыдущим клубом Рыбалки был "ЛНЗ", который он покинул в начале июля этого года. В прошлом сезоне он провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Напомним, в карьере хавбека были харьковский "Арсенал", киевское "Динамо", чешский "Слован", турецкий "Сивасспор" и "Александрия". В составе сборной Украины Рыбалка провел 9 матчей (с 2015 по 2016 год) и не отметился результативными действиями.

ФК "Лесное" занимает 3-е место в Группе 1 чемпионата Украины среди любителей.