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Бывший игрок Динамо продолжит карьеру в аматорском клубе
Футболист нашел себе новый клуб
Фото: instagram.com/fclisne2023
Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка нашел себе новый клуб.
34-летний футболист будет выступать за аматорскую команду "Лесное" из Киевской области.
Предыдущим клубом Рыбалки был "ЛНЗ", который он покинул в начале июля этого года. В прошлом сезоне он провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Напомним, в карьере хавбека были харьковский "Арсенал", киевское "Динамо", чешский "Слован", турецкий "Сивасспор" и "Александрия". В составе сборной Украины Рыбалка провел 9 матчей (с 2015 по 2016 год) и не отметился результативными действиями.
ФК "Лесное" занимает 3-е место в Группе 1 чемпионата Украины среди любителей.
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