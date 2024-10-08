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Экс-вратарь Вереса, приостановивший профессиональную карьеру, продолжает играть в футбол

Аматорский футбол

Спортсмен нашел выход из ситуации

Экс-вратарь Вереса, приостановивший профессиональную карьеру, продолжает играть в футбол

фото из соцсетей

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Главный тренер ровенского "Вереса" Олег Шандрук объяснил, почему бывший голкипер команды Арсений Коркодим продолжает играть, несмотря на рекомендации врачей.

“Все очень просто. Ему действительно запретили заниматься профессиональным футболом. Любительский футбол – это другая история. Там есть возможность корректировать нагрузку".

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"Мы не могли брать на себя риск за его здоровье. Теперь он сам принимает решение. Его состояние здоровья позволяет ему держать себя в форме на любительском уровне”, – сказал Шандрук.

Коркодим перешел в "Верес" из перволигового ФК "Кремень" летом 2022 года, но не сыграл в составе "красно-черных" ни одного официального матча. Сейчас он представляет "Тростянец" из Волынской области.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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