Экс-вратарь Вереса, приостановивший профессиональную карьеру, продолжает играть в футбол

Главный тренер ровенского "Вереса" Олег Шандрук объяснил, почему бывший голкипер команды Арсений Коркодим продолжает играть, несмотря на рекомендации врачей.

“Все очень просто. Ему действительно запретили заниматься профессиональным футболом. Любительский футбол – это другая история. Там есть возможность корректировать нагрузку".

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"Мы не могли брать на себя риск за его здоровье. Теперь он сам принимает решение. Его состояние здоровья позволяет ему держать себя в форме на любительском уровне”, – сказал Шандрук.

Коркодим перешел в "Верес" из перволигового ФК "Кремень" летом 2022 года, но не сыграл в составе "красно-черных" ни одного официального матча. Сейчас он представляет "Тростянец" из Волынской области.