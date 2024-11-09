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Уже пятый титул в одних руках. Определился победитель чемпионата Украины среди ветеранов
Новые лауреаты сезона 2024 года
УАФ
"Агробизнес" из Волочиска в пятый раз в своей истории стал победителем чемпионата Украины среди ветеранов.
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Недавно прошли решающие поединки одного из самых престижных ветеранских турниров в Украине — чемпионата среди игроков 35 лет и старше, посвященного памяти выдающихся вратарей Виктора Банникова и Олега Макарова.
В финальном поединке "Агробизнес" обыграл сборную Лиги ветеранов Львовской области со счетом 4:1. Таким образом, на втором месте турнира финишировала сборная Лиги ветеранов Львовщины, а на третьем - "Буковина-Ретро" из Черновцов.
Участие в церемонии награждения приняли исполняющий обязанности главы Ассоциации ветеранов футбола Украины (АВФУ) Андрей Биба и прославленный динамовец, обладатель Кубка кубков УЕФА, вице-чемпион Евро-1988 Владимир Бессонов.
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