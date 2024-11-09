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Доминирование. Агробизнес в пятый раз выиграл чемпионат среди ветеранов. Как это было. ВИДЕО

Аматорский футбол

ЧУ среди ветеранов 35+. Агробизнес подтверждает класс

Доминирование. Агробизнес в пятый раз выиграл чемпионат среди ветеранов. Как это было. ВИДЕО

скріншот з відео

Новина українською

В Киеве на стадионе Киевского национального университета им.Тараса Шевченко состоялись решающие поединки одного из самых престижных ветеранских турниров в Украине - чемпионата среди игроков 35 лет и старше, посвященного памяти выдающихся вратарей Виктора Банникова и Олега Макарова.

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Ниже в видео - о том, как ковалась пятая победа "Агробизнеса" в этом чемпионате.

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Источник:
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Опубликовал: Игорь Семйон
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